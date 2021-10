El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que els pressupostos generals de l'Estat per al 2022 inclouen una ajuda per pagar el lloguer de 250 euros al mes per a joves d'entre 18 i 35 anys. Podran accedir a aquest "bo jove d'habitatge" aquells joves que tinguin uns ingressos anuals inferiors a 23.725 euros i l'ajuda serà per als pròxims dos anys. En una intervenció aquest dimarts després de l'anunci d'acord entre els socis de coalició per als PGE, Sánchez ha destacat aquesta mesura que pretén "reduir l'edat d'emancipació tan alta" i propiciar que els joves "puguin accedir a un habitatge de lloguer" que sigui "digne".

Sánchez ha celebrat l'acord de pressupostos amb Unides Podem i ha reivindicat que és la "millor eina" per propiciar una "recuperació justa". El cap de l'executiu ha esperat presentar els comptes públics "en els pròxims dies" i poder-los aprovar al Congrés "en els pròxims mesos".

El president espanyol també ha destacat el pacte per aprovar la "primera llei estatal d'habitatge de la història de la democràcia espanyola".