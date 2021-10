El Teatre Municipal de Roses ha estat l’escenari, els dies 1 i 2 d’octubre, del Simposi sobre Governança Participativa per a la Sostenibilitat de les Pesqueres, un esdeveniment de caire internacional amb ponències i taules rodones. Durant aquests dos dies, hi han participat experts d’arreu del món per reflexionar al voltant del model actual de pesca marítima a Catalunya i en altres punts de la conca mediterrània.

L’oficial superior de pesca de la FAO, l’agència de les Nacions Unides que lidera l’esforç internacional per posar fi a la fam al món, Miguel Bernal, ha estat un dels ponents destacats de les jornades, i ell ha parafrasejat unes paraules pronunciades pel president de la Confraria de Pescadors de Roses, Antoni Abad, sobre quin és el camí que ha de seguir el sector pesquer: «Necessitem assegurar futures generacions de pescadors a les nostres cotes. No hi ha cap altra solució que la sostenibilitat».

Les dues jornades internacionals sobre gestió de la pesca sostenible que ha acollit Roses s’inclouen en el programa d’actes commemoratius del centenari del Pòsit de Pescadors.

Entre els nombrosos experts i personalitats que ha reunit el simposi, hi ha el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, que ha manifestat: «Hem de reivindicar i valorar el pescador gironí i català, que té molt en compte el bé del recurs, la seva conservació i pervivència». Ell mateix ha exposat que la corporació dona plenament suport al sector pesquer i bona prova d’això és el conveni per a tres anys que té subscrit amb el GALP (Grup d’Acció Local Pesquer de la Costa Brava) per col·laborar-hi en les seves actuacions.