A l'Alt Empordà l'atur trenca la tendència a la baixa dels darrers mesos i es registren 25 persones més, segons dades de l'Observatori del Treball de la Generalitat. Actualment, hi ha 6.879 persones aturades, una xifra que s'apropa a l'atur registrat el setembre de 2019 (6.602 persones). I que s'allunya molt de les 10.386 persones aturades que es van registrar el passat mes de febrer, el pitjor registre des de l'inici de la pandèmia.

Des de la declaració de l'estat d'alarma per la pandèmia, el març de 2020 (7.777 persones aturades), la xifra no ha deixat d'augmentar fins el febrer d'aquest any quan després del pic, s'ha anat reduint a quatre xifres. Així i tot, i com és habitual a la nostra comarca després de la temporada turística, l'atur ha pujat lleugerament respecte el mes anterior, quan hi havien 6.854 persones aturades. A l'agost de 2020 eren 8.080.

A la capital de la comarca, Figueres, és on més s'ha reduït l'atur aquest mes, 42 persones més tenen feina respecte el mes passat. A la ciutat hi ha 3.042 persones registrades com a demandants d'ocupació. El setembre abans de la pandèmia aquesta xifra es situava en 2.959.

Un altre municipi que millora les seves dades d'ocupació respecte l'agost és Vilafant. Ara té 227 persones a l'atur, son 15 menys que les del mes passat. El setembre de 2019 hi havia 212 persones aturades.

Els municipis costaners com Roses, Llançà, Castelló d'Empúries o l'Escala son els que més noten el final de l'estiu amb, respectivament, 33, 28, 16 i 11 persones més a l'atur.