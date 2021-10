L'atur a Catalunya manté el ritme de descensos iniciat fa set mesos i cau aquest setembre un 3,24% respecte a l'agost, amb 12.658 persones desocupades menys, segons les dades publicades aquest dilluns pel Ministeri de Treball i Economia Social. En total, hi ha 378.470 catalans desocupats, una reducció del 20,86% respecte al setembre de l'any passat, i que suposa 99.731 persones menys a les llistes de l'atur. Al conjunt d'Espanya, l'atur baixa en 76.113 persones, el descens més fort registrat mai en un mes de setembre (-2,28%), quan les llistes d'aturats normalment s'inflen. A l'Estat hi ha un total de 3.257.802 aturats, 518.683 menys (-13,73%) que en el mateix mes de l'any passat.

L'atur s'estabilitza a la demarcació de Girona

El nombre de persones aturades a la demarcació de Girona durant el setembre es manté en 35.469, amb una variació del -0,58% respecte el mes passat. Això significa que hi ha 207 persones menys a les llistes de l'atur que el mes d'agost. La finalització de la temporada d'estiu ha portat que el nombre d'aturats en el sector serveis (que engloba el turisme i l'hostaleria) sumés 163 persones més. Malgrat tot, els sectors de la indústria i la contractació han ajudat reduir els aturats. Per altra banda, els afiliats a la Seguretat Social a Girona han caigut aquest setembre un 3,28% respecte el mes anterior.

Per sectors, el dels serveis segueix essent el que més persones sense feina té al territori gironí. Concretament hi ha 25.434 aturats a la demarcació, 163 més que el mes anterior. Aquest lleuger augment podria explicar-se, sobretot, per la finalització de la temporada turística.

Per altra banda, el sector de la indústria compta amb 3.709 persones sense feina, 134 menys de les que hi havia el mes anterior. En tercer lloc hi ha la construcció, amb 3.311 treballadors sense feina. Aquest sector també ha reduït el nombre d'aturats amb 204 persones menys respecte l'agost.

Per sexes, hi ha més dones que homes apuntats a les llistes d'aturats. A la demarcació hi ha 19.858 dones sense feina, mentre que els homes en són 15.611. Més contractes i menys afiliatsEl nombre de contractes signats a la demarcació durant el setembre també ha crescut respecte el mes anterior. Durant el setembre s'han signat 27.696 contractes, 4.338 més que durant el mes d'agost (un 18,57% més).

La majoria d'ells, però, han estat contractes temporals (23.024). Aquesta xifra representa un augment del 12,68% en comparació amb les dades del mes passat. L'augment més important, però, se centra en els contractes indefinits. Durant l'agost s'han signat 4.672 nous contractes, fet que ha implicat una crescuda del 59,73% (1.747 contractes més).

Per contra, el nombre d'afiliats a la demarcació ha caigut un 3,28% aquest setembre. Actualment hi ha 339.628 persones afiliades a la Seguretat Social, 11.510 menys que el mes anterior. En comparació amb el setembre del 2020, l'escletxa encara creix més amb una diferència del 5,03% (16.267 afiliats menys).

Pel que fa als ERTO, a Girona hi ha 872 persones que segueixen amb l'expedient de regulació temporal des de l'inici de la pandèmia.