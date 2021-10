Una setantena de persones, entre professors i estudiants, van assistir, ahir 2 d'octubre, a la jornada de divulgació científica Science Needs You! (SNY!) que organitzava l’Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC) a l’Observatori de l’Ebre, a Roquetes. La jornada oferia diverses conferències i un debat a càrrec de científics i emprenedors de primera línia amb una mateixa temàtica: L’exploració de l’espai: noves oportunitats per a la ciència i la tècnica.

El vicepresident del govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori Jordi Puigneró va fer la inauguració oficial de la jornada i en el seu parlament va destacar que “estem en una nova revolució industrial i si volem ser una societat avançada, el país ha de fer una aposta clara per la ciència i el coneixement”; i en referència al fet que SNY! es faci a comarques, ha dit que “la ciència ha de ser un motor de la societat i de l'economia, i ha de ser descentralitzada, no podem tenir un país xupa-xup, amb un cap gros i un cos petit, ha d'arribar a tot el país”.

En el parlament d’obertura, el president de l’ACDIC, Carlos F Sopuerta va ressaltar que “la jornada d’avui té per missió promoure la ciència entre els més joves, i molt especialment entre les noies, amb la finalitat de despertar vocacions científiques”.

Pel que fa a les conferències, Guillem Anglada Escudé, investigador Ramon y Cajal a l’Institut de Ciències de l’Espai del CSIC en la seva conferència 'Una ciutat a Mart' va explicar la seva feina al projecte Nüwa que construirà una colònia al planeta Mart i els reptes arquitectònics, socials i polítics que suposarà reproduir la vida dels humans en aquell entorn.

Joan Manel Casalta, director del departament de Ciència a l’empresa SENER, en la seva xerrada 'Reptes tecnològics de la indústria aeroespacial' va explicar la tasca que fan en aquesta empresa del País Basc en la qual duen seixanta anys vinculats a la indústria aeroespacial donant feina a més d’un centenar de científics i enginyers per col·laborar en projectes de la NASA o l’Agència Aeroespacial Europea.

I el director de l’Observatori Europeu Austral, Xavier Barcons, en la ponència 'Observant l’univers des de l’Observatori Europeu Austral' va explicar la feina que duu a terme dirigint al desert d’Atacama, a Xile, el projecte de construcció del que serà, una vegada finalitzat, el telescopi més gran del món, seguint criteris d’economia sostenible per ser respectuosos amb la natura.

El matí va acabar amb el col·loqui 'Reptes futurs a l’exploració de l’espai' en què han participat Guillem Anglada, Joan Manuel Casalta i el físic del CSIC i president de l’ACDIC Carlos F Sopuerta, moderats pel divulgador científic Sheddad Kaid-Salah Ferron, i on moltes preguntes del públic han versat sobre l’opinió que mereixia als participants l’exploració de l’espai que darrerament fan multimilionaris americans. Els convidats van contestar que, tot i el que pugui semblar, aquesta estimula la competència i descarrega d’esforç financer l’administració pública.

L’acte el va tancar el regidor de Cultura de Roquetes Francesc Ollé, qui va explicar que l’Observatori de l’Ebre és l’únic centre d’investigació a Terres de l’Ebre, i que tot i els seus fundadors, els jesuïtes el 1904, van dur a terme importants recerques, “no ha estat fins als darrers temps que s’ha obert al públic per divulgar la ciència entre la població”.

La jornada van cloure a la tarda amb una visita guiada a l’Observatori de l’Ebre a càrrec del seu director, David Altadill.

Actes previs

Els darrers dies s’han celebrat també alguns actes previs com la presentació del llibre El meu primer llibre del Cosmos de Sheddad Kaid-Salah Ferrón amb il·lustracions d’Eduard Altarriba; i la projecció i cinefòrum del documental “Apollo 11” (TD Miller, 2019) on van participar Estefania Blanch, científica de l’Observatori de l’Ebre, i Xavier Miró, del Cineclub La Ràpita.

Figueres SNY!

Aquesta és una activitat que va néixer ara fa sis anys/edicions a Figueres (Alt Empordà) i que des de l’any 2020 va expandir-se també a les Terres de l’Ebre. Aquest any, com l’anterior, algunes de les activitats que s’han celebrat a Roquetes també s’han dut a terme a Figueres.

SNY!

‘SNY-Science Needs You!’ (la Ciència us necessita!) és un esdeveniment promogut per l’Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC) que té per objectiu principal presentar la ciència com la gran aventura i repte dels éssers humans, així com el principal motor de desenvolupament tecnològic, de benestar i de coneixement. Durant el SNY! es combinen presentacions de científics de primer nivell amb activitats culturals. SNY! compta amb el suport, entre altres, de l’Ajuntament de Roquetes, l’Ajuntament de Figueres, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, l’Institut d’Estudis Catalans, la Societat Catalana de Física, l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l’Observatori Terres de l’Ebre, El Museu de l’Empordà i el Museu del Joguet de Catalunya.