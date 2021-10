Unió de Pagesos afirma que la baixada de producció de fruita dolça aquesta campanya a les comarques de Ponent farà que algunes explotacions segueixin tenint resultats negatius, que se sumaran a les pèrdues que el sector arrossega de campanyes anteriors.

Això, malgrat la millora de preus en origen, que ha estat superior a la mitjana dels darrers set anys, excepte per a la cirera, però que, segons alerten, no serà suficient per compensar l'escassa producció d'enguany.

En concret, calculen que els danys climatològics, principalment gelades i pedregades, han provocat una davallada mitjana del 40% en fruita de pinyol. Davant d'això, el sindicat reclama a les administracions que estableixin mesures específiques per accedir als ajuts.

El sindicat agrícola ha valorat la campanya de la fruita d'enguany en el marc de la 67a Fira de Sant Miquel de Lleida i 36a d'Eurofruit. Una campanya que, segons han indicat, dependrà en bona part del grau de pèrdues per les adversitats climatològiques que hagi patit cada explotació, que se sumaran a la crisis de preus de campanyes anteriors que encara arrossega el sector.

Pel que fa a la fruita de pinyol, la davallada important de la producció respecte el potencial productiu existent ha afectat tant a la Plana de Lleida com a les Terres de l'Ebre, així com a la resta de zones productores de l'Estat i de la Unió Europea. Les gelades, el mal quallat i les pedregades han afectat de manera important la fruita de pinyol a la Plana de Lleida des de fa dos anys, han assenyalat.

Quant a la fruita de llavor, la producció de poma a Catalunya es recupera, després de la davallada important de l'any passat a causa de malalties com el motejat. No obstant això, les comarques de Girona, la zona productora més afectada pel motejat l'any passat, enguany han patit pedregades que dificultaran arribar a la producció d'un any normal.

Pel que fa a preus de poma, el sindicat diu que caldrà veure com evoluciona la campanya tot i que la producció en l'àmbit de la UE es manté en la mitjana dels darrers tres anys, amb uns 11,5 milions de tones, enguany per les gelades en importants zones productores que han minvat el potencial productiu.

En una situació diferent es troba la producció de la pera, que a la UE es preveu una davallada del 27% respecte la mitjana del terrer trienni, i un 28% respecte l'any passat, amb 1,6 milions de tones. A Catalunya, la producció caurà un 14% respecte l'any passat segons les prediccions del Departament d'Acció Climàtica, i el sindicat diu que caldrà comprovar si aquesta caiguda tindrà una recuperació important en el preu.

Per tot plegat, Unió de Pagesos ha demanat al departament un recull més acurat de les dades reals de producció de fruita dolça per garantir una tributació justa a la pagesia, ja que per això, cal disposar de bones valoracions de l'afectació dels danys climatològics als conreus. Alhora, assenyala que cal preparar el sector per evitar futures crisis de preus en origen en anys de producció plena. El sindicat reclama també a l'administració el màxim percentatge d'ajut respecte a la inversió per a la pagesia professional en el nou Programa de Desenvolupament Rural [PDR].

Així mateix, demana a tot el sector que s'impliqui perquè comencin a funcionar les circumscripcions econòmiques de Catalunya per resoldre els problemes conjunts com la demanda de collita en l'àmbit de la Unió Europea, ja que si l'any que ve hi ha collita plena es repetirà la situació de crisi. En aquest sentit, considera que cal una aposta decidida per part d’Afrucat-Excofrut per millorar la concentració i la col·laboració de l'oferta comercial.

Finalment, també exigeix més recursos dels fons de Next Generation per instaurar el sistema blockchain al sector amb l'objectiu de conèixer en tot moment els volums d'entrada, sortida i estocatge, entre altres, de fruita.