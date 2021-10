El setè premi Jaume Genover i Roig s’ha atorgat a Siegfried Heinze, fundador de Servicios Turísticos Heinze Latzke, S.A., que representa a l’Estat espanyol i Portugal, el sector del càmping i turisme dels grans automòbils i càmpings clubs de tot Europa (dos exemples: l’alemany ADAC, amb més de 22 milons de families associades i el club dels Països Baixos ANWB, amb quasi 5 milions de famílies).

Siegfried Heinze és una de les persones que ha contribuït amb el seu gran esforç al posicionament del sector. L’acte de lliurament del reconeixement es va dur a terme ahir en el marc de la Nit dels Càmpings Gironins, que es va celebrar al Mas Marroch de Vilablareix, i va comptar amb la presència del president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme, Miquel Noguer; i de la directora general de Turisme, Marta Domènech.

L’acte va ser conduït pel presentador i actor Toby Harper.

El president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, ha agraït la gran tasca que han fet persones com Siegfried Heinze, "que han permès que el sector del càmping del nostre país sigui un referent a l’àmbit europeu".

A finals de l’any 1960, el jove alemany Siegfried Heinze Latzke va arribar a Barcelona i la Costa Brava, després d’haver acabat els seus estudis a Anglaterra i haver passat uns mesos a Alacant i Madrid, on el aleshores Ministeri d’Informació i Turisme li va lliurar l’obligatori permís de Premsa per a Estrangers.

Des de l’any 1961, Heinze Latzke va organitzar els contactes entre l’empresariat gironí i d’arreu de l’Estat espanyol amb moltíssims viatges professionals a França, Londres, Països Baixos, Bèlgica, Itàlia, Alemanya i països escandinaus. Més tard aquestes visites es van organitzar també als Estats Units, Canadà i més endavant a Croàcia i Eslovènia.

Heinze Latzke era Administrador Únic de Servicios Turísticos Heinze Latzke, S. A., Barcelona. Era membre de la influent «Mesa de Turismo» espanyola, Delegat a Espanya de federacions turístiques europees. També representant per a Espanya de diversos automòbil, touring i càmping clubs europeus i/o de les seves seccions editorials, de publicitat i informació turística, per exemple ADAC Verlag GmbH, Munic; Deutscher Camping Club e.V., Munic; Camping/Bungalow bijlage «De Telegraaf», Amsterdam; E.C.C. Europa Camping & Caravaning Drei Brunnen Verlag GmbH, Stuttgart; Touring Guide Camping Internacional, Touring; Club Royal de Belgique, Brussel·les, AA Media (The Automobile Association, Basingstoke, Anglaterra); El Caravan Club de Gran Bretanya; Dansk Camping Union i FDM, Copenhague; així com d’editorials i organitzacions turístiques d’Alemanya, Països Baixos, Bèlgica, Itàlia, Portugal, Suïssa i França.

Ha obtingut reconeixements com la Medalla al Mèrit Turístic (1968), Medalla al Mèrit Turístic de Plata (1975); Diploma al Mèrit Turístic del Ministeri de Comerç i Turisme (1978); Medalla del Turisme de Catalunya, Generalitat de Catalunya (1983); Medalla d’Honor del Turisme de Catalunya (2003), entre altres.

Era membre de l’Institute of Directors i de l’Institute of Tourism, Londres. També era membre de les Cambres de Comerç i Indústria dels Països Baixos, Gran Bretanya, Alemanya i França.

Casat amb Louise W. van Kesteren Leeners, que ens va deixar a principis de 2020, i que va ser durant dècades el pilar fonamental de l’equip internacional de Heinze Latzke.

L'ACG

L’Associació de càmpings de les comarques de Girona és la més antiga d’Espanya, compta amb 73 associats (més del 80 per cent dels càmpings de les comarques de Girona) i ofereix unes 120.000 places d’allotjament. El total de places d’allotjament de càmping de la demarcació és de 135.000, una xifra que situa al sector com la primera oferta turística reglada.