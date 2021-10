L'Ajuntament de Roses continua promovent la reducció de residus municipals en l’àmbit del comerç i inicia el mes d’octubre amb dues accions destinades a eliminar l’ús de les bosses de plàstic en el mercat municipal i a promoure la recollida específica de penjadors d’un sol ús en el de la roba dels diumenges.

D’una banda, juntament amb el Mercat Municipal de Roses i amb el suport de la Diputació de Girona, l’Ajuntament impulsa del 4 al 15 d’octubre la campanya Reutilitza’m, dirigida a promoure l’ús d’envasos reutilitzables i, alhora, promoure les vendes en el mercat, regalant bosses i tuppers reutilitzables per a la compra a granel.

Durant aquest període, i de dilluns a divendres, per la compra realitzada a cada parada del mercat el comerciant estamparà un tampó en la targeta que se subiministrarà als clients. D’aquesta manera, les persones que obtinguin cinc segells, podran bescanviar la seva targeta per un tupper que conté tres envasos en un, apil·lables i de fàcil emmagatzamatge i transport, o bé per una bossa de tela reutilitzable i rentable.

Fèlix Llorens, regidor de Promoció Econòmica de Roses, destaca la importància de la reutilització per sobre del reciclatge i remarca que "reciclar és essencial avui dia", però, alhora, perpetua la generació de residus. Reutilitzant s'allarga la vida i usos dels productes i redueix el desgast de la matèria primera. "Així reduïm tant el volum de deixalles que produïm, com la taxa d’escombraries que haurem de pagar tots al final de l’any”, afegeix Llorens.

Per la seva banda, el president del Mercat Municipal de Roses, Santi Buscató, indica que la campanya es duu a terme de dilluns a divendres "per gratificar principalment el client rosinc" i recorda que "des del mercat ens afegim a totes les campanyes i promocions que parlin del mercat i posin en valor aquest equipament municipal on es pot trobar tot el producte fresc en un únic espai i que premia la qualitat i el km 0”.

Fèlix Llorens i Santi Buscató han presentat aquest matí la campanya al mercat i a continuació han visitat les diverses parades del mateix per explicar el funcionament de la promoció Reutilitza’m i el material i butlletes que es distribuiran entre els clients.

En els darrers anys, a Roses, i de manera generalitzada a tot Catalunya, els residus municipals no han parat de créixer. Concretament a l’Alt Empordà, es llencen 115 milers de tones de residus municipals cada any, xifra que suposa que cada habitant genera 820 kg de residus a l’any, és a dir, 2,25 kg al dia. Per aquest motiu, la reducció de residus és essencial per preservar els recursos naturals i revertir el canvi climàtic.

Atenent a la premisa que des del punt de vista ambiental el millor residu és aquell que no es genera, Roses vol incentivar amb la campanya Reutilitza’m la conscienciació ciutadana i els bons hàbits mediambientals, també en el moment de fer la compra.

Els penjadors d’un sol ús, al seu contenidor específic

Una altra problemàtica mediambiental detectada a Roses és la gran proliferació de residus generats durant la realització del mercat de roba dels diumenges, on ja s’han implantat mesures per facilitar la recollida selectiva entre paradistes i clients, amb la instal·lació de contenidors de les diferents fraccions que s’hi generen.

A partir d’aquest diumenge, l’acció s’amplia amb la col·locació de dos contenidors específics per a la recollida de penjadors d’un sol ús, després de detectar la gran quantitat d’aquest material que s’origina cada diumenge i davant el fet que es tracta d’un material no apte per ser dipositat al contenidor groc de recollida de plàstic. Aquesta actuació compta amb la col·lanboració del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.