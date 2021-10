Renfe ha hagut de cancel·lar 209 trens aquest divendres fins a les 12 h, segons ha informat la companyia. Així, el servei ha caigut per sota del 40%, i aquest matí és només el 39% del previst pels serveis mínims.

Renfe ha insistit que les afectacions són conseqüència de "l'incompliment" dels maquinistes, que no han anat a la feina tot i rebre una carta de serveis mínims. El sindicat Semaf ho rebutja i assegura que la companyia no ha notificat bé als conductors que han de fer els serveis mínims. Dijous, es van haver de cancel·lar més de 400 trens per falta de maquinistes.