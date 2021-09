El servei de Rodalies es presta aquest dijous al matí amb alteracions dins dels serveis mínims establerts. Renfe ho atribueix a l'incompliment d'aquests serveis mínims per part d'alguns maquinistes, que assegura que no s'han presentat al lloc de feina. La companyia ha assegurat que es pronunciarà "amb tota la duresa possible" contra la postura d'aquests treballadors i s'ha mostrat convençuda que es tracta d'una acció deliberada. Davant d'això, està estudiant quines mesures prendre contra aquests maquinistes. La companyia ha considerat que la vaga convocada per Semaf és "absolutament injustificada".

Renfe ha demanat disculpes a les persones afectades per la vaga del sindicat de maquinistes i ha insistit que la posició dels seus dirigents és "inadmissible".

Semaf acusa Renfe de fer una "mala gestió" dels serveis mínims

El sindicat de maquinistes Semaf ha acusat Renfe de fer una "mala gestió" dels serveis mínims de cara a la vaga que ha començat aquest matí i que, diu, ha fet que no s'hagin entregat la carta de serveis mínims a molts maquinistes. Segons un comunicat del sindicat, al llarg del dia d'ahir es van entregar menys d'una tercera part de les cartes de serveis mínims. Semaf ha garantit que tots els treballadors que han rebut i signat la comunicació que estaven inclosos en els serveis mínims s'han presentat a la feina; i ha afegit que molts han exercit el seu dret de vaga perquè desconeixien si formaven part dels maquinistes convocats.

"La situació a més s'ha agreujat perquè Renfe és el principal vaguista en tenir desprogramats el servei habitual centenar de trens, sobre 500 circulacions menys, que venen recollits en la descripció normal del servei de l'ordre ministerial", ha assenyalat el comunicat en referència a l'afectació a tot l'Estat. Per això, veu com una "paradoxa que per primer cop a la història l'empresa pública l'estigui fent la vaga al Ministeri de Transport i així mateixa".

Semaf, que representa el 85% dels maquinistes, va convocar aturades per als dies 30 de setembre i 1, 4, 5, 7, 8. 11 i 12 per reclamar la "integritat" en la prestació dels serveis del Grup Renfe i la falta de restabliment de treballadors, que s'ha traduït en 700 treballadors menys i un miler de trens menys diaris, d'acord amb el sindicat.