Si a l'Alt Empordà hi ha un espai simbòlic que serveix de baròmetre per saber com està la situació turística internacional, aquest és l'aparcament d'autocars del Garrigal de Figueres. Situat a pocs metres del Teatre-Museu Dalí, durant molts anys ha acumulat la presència de vehicles de transport de viatgers provinents de tot el continent europeu. Des del principi de la pandèmia provocada pel coronavirus, aquest espai va quedar buit i no ha estat fins fa poques setmanes que ha començat a donar els primers símptomes de recuperació turística. Aquest dijous al matí s'hi han trobat cinc autobusos, dos d'ells de nacionalitat suïssa, dos de francesos i un dels Paisos Baixos. Encara que la xifra no sigui espectacular, ha estat tota una sorpresa per als vianants que circulen habitualment per aquesta zona i per als veïns del carrer Tramuntana, on està ubicat l'aparcament que gestiona Saba. Fonts de la Fundació Gala Dalí han confirmat que alguns d'aquests autocars es corresponen a grups de visites concertades que s'han desplaçat fins a Figueres per a conèixer la ciutat i la col·lecció daliniana. "Van venint autocars de visitants estrangers, però encara són esparsos i no hi ha un horitzó definit quant a touroperadors. Sí, en canvi, que es recuperen els grups escolars principalment locals", expliquen les mateixes fonts.

Aquesta visualització del retorn del turisme internacional s'afegeix al balanç positiu sobre l'augment de clients que han tingut els hotels i apartaments de Figueres aquest estiu i a les dades ofertes pel Patronat de Turisme Girona Costa Brava.

Augment del 64% respecte del 2020

El Patronat ha confirmat recentment que els mesos de juny, juliol i agost de 2021, la demarcació de Girona ha rebut 3,18 milions de turistes, un 71,8 % més que l’estiu de 2020, que han generat prop d’11 milions de pernoctacions en els establiments de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, i això ha suposat un increment del 64 % respecte de l’estiu de 2020.

Per mercats, el turisme català s’erigeix com el primer mercat turístic per a les destinacions de la Costa Brava i el Pirineu de Girona i continua en creixement. El mercat estatal és a prop de recuperar els valors anteriors a la pandèmia i, pel que fa al mercat internacional, encara es troba lluny dels valors regulars quant a l’arribada i les pernoctacions de turistes estrangers. És especialment remarcable la reactivació i la recuperació dels mercats francès, holandès, alemany i belga durant l’estiu de 2021.

Segons l’informe de l’Observatori de Turisme d’Eurecat, la demarcació de Girona ha rebut 3.177.520 turistes, que han generat 10.985.275 pernoctacions durant els mesos de juny, juliol i agost de 2021. En comparació amb l’ocupació registrada en el mateix període de 2020, la destinació ha experimentat un creixement global del 71,8 % pel que fa al nombre de turistes i un increment global del 64 % pel que fa al nombre de pernoctacions registrades en les diverses tipologies d’allotjaments turístics oferts (hotels, càmpings, aparta­ments turístics i turisme rural).