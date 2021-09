El sector turístic gironí demana matisar "l'eufòria de l'agost", perquè si bé durant aquest mes s'ha treballat "intensament" això no ha passat la resta de temporada. De fet, hi ha càmpings que han patit caigudes de pernoctacions de fins al 40%. Durant una taula rodona dins el congrés Girocamping Pro, els representants del sector (hotels, apartaments, cases rurals, càmpings i agències de viatges) creuen que al 2022 començarà a encarar-se la "sortida" de la pandèmia, però que caldran entre dos i tres anys per recuperar els nivells del 2019. Asseguren que la Covid-19 ha fet redescobrir el territori als turistes de proximitat, però que és clau recuperar el visitant estranger (com el francès o l'anglès) i apostar per la desestacionalització.

A la taula rodona que s’ha celebrat, a l’Auditori-Palau de Congressos de Girona, s’ha fet la primera valoració conjunta. En concret, el president de l’Associació de Càmpings de Girona ha parlat de xifres d’entre un 30 i un 35% de caiguda en relació al 2019. Tot i això, ja s’ha iniciat el camí cap a la recuperació i es preveu que a la temporada del 2022 es comenci a veure la llum, segons s’ha indicat. A la taula hi ha participat el president de la Taula Gironina de Turisme i vicepresident d’ACAVe, Jordi Martí; el president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra; la presidenta de l’Associació Turística d’Apartaments, Esther Torrent; el president de Turisme Rural Girona, Costa Brava i Pirineu, Ramon Corominas; el vicepresident de la Federació d’Hostaleria de les comarques de Girona, Enric Dotras; i la responsable de Tourism Data System-Eurecat, Alicia Orellana.

A la inauguració han assistit la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana; la directora general de Turisme de la Generalitat, Marta Domènech; i el president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra.

El congrés ha estat un èxit amb més de 500 professionals i estudiants de Turisme inscrits i amb la participació d’experts de primer nivell. La trobada reuneix representants de càmpings d’arreu de l’Estat espanyol. Es tracta del primer congrés del sector que se celebra des de l’arribada de la pandèmia. Es compte amb la presència de 30 empreses, situades al hall de l’Auditori i es duen a terme activitats de networking.