L’Ajuntament de Roses torna a congelar els impostos i la majoria de taxes municipals per al proper exercici 2022, amb unes ordenances marcades per l’emergència climàtica. Les mesures fiscals que s’aplicaran el proper any es dirigeixen a la promoció de les energies renovables, amb una nova bonificació del 50% de l’IBI per a aquells habitatges amb instal·lació de plaques solars per a l’autoconsum, i a fer front a la necessitat d’una gestió més sostenible dels serveis, com és el cas del tractament i eliminació de residus, que pujarà la seva taxa un 5%.

Els impostos municipals (IBI, IAE, impost de Circulació, Plusvàlua i Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres-ICIO), tornen a congelar-se a Roses i continuaran sense pujar les seves quotes durant l’exercici 2022. La novetat més destacable, és la incorporació d’una bonificació en l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a aquells habitatges que a partir del gener incorporin instal·lacions de generació elèctrica fotovoltaica per a l’autoconsum, que, amb caràcter general, serà del 50% i s’aplicarà durant 5 anys consecutius. Aquesta bonificació passa a sumar-se a les que ja recullen les ordenances fiscals per a l'impost de circulació i el de construccions i obres per la instal·lació d'energies renovables.

D’aquesta manera, després de l’aprovació del Pla de Transició Energètica de Roses, l’Ajuntament fa un pas més en l’aposta per avançar en tots els àmbits cap a un model de vida i de gestió de serveis més sostenible, que posi fre a l’emergència climàtica actual. Fruit d’aquesta, un altre aspecte sobre el qual el consistori ha d’incidir és el servei de recollida, tractament i eliminació de residus. El cost que suposa per a Roses la correcta gestió d’aquests residus s’ha vist incrementat durant els darrers anys per l’encariment de l'entrada de deixalles a l'abocador comarcal i per la disminució del reciclatge d'ençà de la pandèmia, fent que l’import a què ha de fer front el municipi hagi passat dels 270.000 euros que costava el 2018, als 652.000 euros que es preveuen per a l’any 2022.

Davant d’aquesta situació, les ordenances fiscals per al proper exercici fixen un augment de la taxa per recollida i tractament de residus municipals domèstics i comercials d’un 5%. Malgrat l’augment, que es preveu comportarà un increment en els rebuts de les famílies rosinques d’entre 4 i 5 euros anuals de mitjana, l’import recaptat amb aquesta taxa cobrirà un 67% del cost total, assumint l’Ajuntament el 33% restant per evitar augmentar la pressió fiscal a la ciutadania.

L’alcalde de Roses, Joan Plana, declara que "tenim el deure social de fer front a l’emergència climàtica, que cada vegada tindrà més efectes reals i concrets sobre la vida de les persones, com ara l’augment del cost d’alguns serveis. L’Ajuntament ha pres un ferm compromís contra el canvi climàtic i l’abordarà des de tots els àmbits, també des del fiscal, com demostren aquestes ordenances i la nova bonificació de l’IBI dirigida a promoure l’energia sostenible" .

La resta de taxes i preus públics segueixen congelats

La resta de taxes municipals i els preus públics també es mantenen igual que durant l’exercici 2021. D’aquesta manera, el regidor d’Economia i Hisenda de Roses, Marc Danés, destaca que es mantinguin el preu tant dels impostos com dels serveis municipals que ofereix l’Ajuntament de Roses, a excepció del de tractament de residus, "és a dir, serveis tan importants com ara clavegueram, subministrament d’aigua, llars d’infants, transport escolar, cementiri, casals infantils o activitats esportives, entre molts d’altres, es mantindran amb el mateix preu durant 2022".

Ajustos i adaptacions a la realitat del municipi

La resta de modificacions que incorporaran les Ordenances Fiscals per a l’any 2022, responen a adequacions concretes per ajustar-se a la realitat dels serveis municipals o a les necessitats de la ciutadania: