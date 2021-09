L’Ajuntament de Figueres va inaugurar el passat divendres 17 de setembre l’Espai d’Innovació Empresarial, ubicat al Centre de Formació Ferran Sunyer (Ronda Sud, 3). L’Espai és a punt per a la seva posada en marxa. D’una banda, el nou equipament oferirà un viver d’empreses que disposarà de deu despatxos per a persones emprenedores, una sala de coworking i un espai relacional. En aquest sentit, properament es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Figueres (www.figueres.cat) les bases del concurs públic per accedir a la cessió d’ús d’algun d’aquests deu despatxos.

D’altra banda, l’Espai disposa de dues aules per oferir serveis d’assessorament, formacions i mentoria dirigits a persones emprenedores i empreses. Durant els mesos de setembre i octubre s’iniciaran aquestes activitats en el nou centre.

Pel que fa a les formacions, les properes setmanes s’hi realitzaran les següents càpsules de coneixement TIC dirigides al sector empresarial del territori: Linkedin (8 d’octubre); Wordpress: CMS i instal·lació (11 d’octubre); Wordpress: pluggins i temes (13 d’octubre); Wordpress: Elementor (14 d’octubre). L’horari serà de 9.30 a 13.30 hores.

També s’oferiran sis jornades divulgatives en àmbits estratègics per a la comarca, que aniran a càrrec de ponents experts en les diferents matèries. Son les sessions següents: La transició energètica: model, generació d’energia i innovació (30 de setembre); La transició cap a la mobilitat, logística i transport (7 d’octubre); La transició energètica en espais d’activitat econòmica i polígons industrials (14 d’octubre); La innovació en les indústries culturals i creatives (21 d’octubre); La innovació en la indústria agroalimentària i el sector primari (30 d’octubre).

Per últim, el dimecres 6 d’octubre es durà a terme una altra de les activitats previstes a l’Espai, es tracta d’un networking empresarial dirigit a empreses dels àmbits turístic i agroalimentari. L’objectiu de la trobada és treballar per a la creació de sinergies i/o relacions comercials entre els participants.

Totes aquestes accions s’emmarquen dins el projecte PECT Girona, ecosistema innovador cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i per la Diputació de Girona.

Les persones interessades en rebre més informació sobre alguna d’aquestes accions es poden adreçar a l’Oficina d’Empresa de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres mitjançant el telèfon 972 674 261 o el correu electrònic oficinaempresa@figueres.org.

«Fes la Bossa!»

A l’agenda de l’Àrea de Promoció Econòmica de Figueres també hi ha la jornada gratuïta de formació en línia per al sector comercial Fes la bossa!. Anirà a càrrec de María José Invernón (@itsmariajose_invernon). Tindrà lloc el dilluns 18 d’octubre de 9.30 a 12 h i és organitzada per la Cambra de Comerç de Girona. Per a més informació i inscripcions podeu adreçar-vos a jornades.feslabossa.cat.