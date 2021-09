L'Estat preveu una inversió de 24,324 milions d'euros (MEUR) a l'aeroport de Girona en cinc anys i superar els 2,1 milions de passatgers l'any 2026. El Document de Regulació Aeroportuària (DORA II) del Ministeri de Transports, aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres, fixa les línies mestres per al sector aeroportuari espanyol i, en el cas de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar, preveu destinar 10,610 MEUR a actuacions per al desenvolupament aeroportuari. L'estat espanyol considera que es tracta d'una "inversió estratègica" que, segons el document, s'executarà els anys 2025 i 2026. El DORA II també fixa 8,494 MEUR a accions per incrementar la seguretat operacional a l'aeroport.