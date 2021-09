El govern espanyol ha aprovat en la reunió del Consell de Ministres d'aquest dimarts la pròrroga dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) fins al 28 de febrer. L'executiu de Pedro Sánchez ha donat llum verda a l'acord 'in extremis' -a només tres dies del venciment de la pròrroga vigent- assolit ahir dilluns al vespre amb sindicats i patronals. Els expedients actuals s'ampliaran un mes amb les mateixes condicions i, a partir del novembre, les empreses que ofereixin formació als treballadors accediran a exoneracions superiors en les quotes de la Seguretat Social. Es tracta de la sisena pròrroga dels ERTO des de l'inici de la pandèmia.

Pel que fa a les exoneracions, per a empreses amb més de 10 treballadors, si ofereixen formació podran arribar al 80% de les quotes de la Seguretat Social i, en canvi, si no fan formació només seran del 40%. Per a empreses de fins a 10 treballadors, en cas de formació també seran del 80% i del 50% si no n'ofereixen. Les accions formatives s'hauran de realitzar abans del 30 de juny de 2022.

Els ERTO seguiran comptant amb el comptador a zero de l'atur fins al 31 de desembre de 2022. També mantenen la clàusula de manteniment dels llocs de treball, les limitacions a la subcontractació i a la realització d'hores extraordinàries o els límits relacionats amb el repartiment de dividends i l'accés a les ajudes per part d'empreses amb seu a paradisos fiscals.

Les empreses hauran de tramitar de nou les sol·licituds d'ERTO i les podran demanar durant tot el mes d'octubre i, en cas que no hi hagi resposta de les administracions, s'aplicarà amb caràcter positiu el silenci administratiu.

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha destacat en roda de premsa la protecció que han donat els ERTO al llarg de la pandèmia i ha explicat que les negociacions del diàleg social per convertir els ERTO en un mecanisme permanent estan "molt avançades" i que "es compliran els terminis".

246.000 persones en ERTO

El ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha explicat que actualment hi ha 246.000 persones en ERTO de les quals 77.000 en suspensió parcial. Escrivá ha recordat que en els pitjors moments de la pandèmia es va assolir la xifra de 3,5 milions de persones en ERTO i ha reivindicat la recuperació dels nivells d'ocupació, que no s'havia produït en crisis anteriors.