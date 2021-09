L’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) ha decidit, un any més, col·laborar amb l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, en aquesta ocasió amb el projecte de millora de l’Àrea de Maternitat. L’entitat ha fet entrega d’un xec amb 1.350 euros que aniran destinats a finançar una part de la renovació de les butaques que es fan servir per a les dones gestants durant l’etapa final de l’embaràs per realitzar proves de control del benestar fetal per valorar l’estat del fetus i identificar els que estan en perill dins de l’úter matern, per tal de poder prendre les mesures apropiades i prevenir un dany irreversible.

Aquestes butaques també són utilitzades per les mares durant l’alletament matern, que l’Hospital Trueta potencia, i pels pares que passen la nit al costat de les seves parelles després del part.

A l’acte d’entrega del xec amb els diners de la col·laboració al projecte, que s’ha dut a terme a l’Hospital Trueta, hi ha assistit la presidenta de l’ATA, Esther Torrent; el gerent territorial ICS a Girona, Joaquim Casanovas; i l’adjunta a la Direcció Clínica de Ginecologia i Obstetrícia, Carme Compte.

Les noves butaques, que ja s’hi han instal·lat, són molt més còmodes i polivalents, automàtiques i amb diferents posicions per tal de facilitar el confort de les pacients i, alhora, la mobilització per part de les professionals que les atenen. En total, gràcies al suport de l’ATA i d’altres particulars, empreses i entitats del territori, l’Hospital Trueta n’ha pogut renovar 7. L’objectiu del projecte és crear un espai acollidor, amable i funcional on les pacients se sentin a gust i ben ateses i també els seus acompanyants.

L’ATA ha decidit escollir aquest projecte perquè el Trueta és el centre de referència de tota la demarcació i perquè els nens i les seves famílies són els que passen les seves vacances als allotjaments de l’Associació Turística d’Apartaments.

La presidenta de l’ATA ha manifestat la seva gran satisfacció per “col·laborar en un projecte d’aquestes característiques que contribueix a millorar el benestar de les dones en l’etapa final de l’embaràs i en els primers dies amb el nadó”.

Anteriorment l’Associació va col·laborar amb el projecte solidari “Pell amb Pell” de la Unitat de Neonatologia de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta que tenia per objectiu millorar el pronòstic dels nadons ingressats a la unitat de cures intensives neonatals, especialment dels nadons més prematurs i dels que presenten major gravetat al néixer.

Sobre l’ATA

L’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) es va constituir el 8 de juny de 1993. L’entitat aglutina 13.000 unitats d’apartaments i vil·les de lloguer turístic legalitzats i distribuïts per tota la Costa Brava, Interior i Pirineu de Girona. L’Associació està integrada per intermediaris i propietaris d’Habitatges d’ús Turístic i blocs d’Apartaments Turístics.