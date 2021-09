L’Ajuntament de Figueres ha contractat aquest any una seixantena de persones. Per una banda, s’han obert diferents processos selectius, amb promocions internes per cobrir 3 places de sergent, 1 plaça de tècnic superior economista i una plaça de tècnic superior de la biblioteca.

Alhora, s’han obert diferents borses de treball per a Educadors/ores social; Educadors/ores llar d’infants; Treballadors/ores socials; Tècnic/a auxiliar de biblioteques; Auxiliar de Turisme; Delineants; Arquitecte; Peons; i Socorristes.

L’objectiu de les borses de treball és que quan hi hagi una baixa o una jubilació, la plaça es pugui ocupar de forma immediata sense necessitat d’obrir concursos que perllonguen la incorporació en el temps.

També s’han incorporat 4 agents en comissió de serveis a la Guàrdia Urbana.

El regidor de Recursos Humans i Vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, ha explicat que això era "totalment necessari" per posar al dia a nivell de recursos humans el consistori de Figueres i "resoldre de mica en mica les mancances que hi ha a nivell de personal" per a un ajuntament d’una ciutat amb els habitants que té Figueres.