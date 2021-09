El tercer Girocamping Pro, el Congrés Professional del turisme i càmping, se celebrarà el 30 de setembre a l’Auditori-Palau de Congressos de Girona amb l’objectiu de «definir les línies de futur del sector turístic i millorar la competitivitat de les empreses en el context actual». El congrés, organitzat per l’Associació de Càmpings de Girona, reunirà representants de tots els sectors turístics amb un programa que inclou ponències sobre temes d’actualitat amb experts de primer nivell.

Durant el congrés es valorarà la temporada turística en el context de pandèmia, en una taula rodona amb representants del sector turístic gironí. També es comptarà amb la presència del trendwatcher Richard van Hooijdonk, amb una ponència sobre com serà el futur del turisme. A la trobada s’informarà de com arriben les convocatòries al sector, amb un representant del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme; de la metodologia per a la diagnosi de la integració paisatgística dels càmpings a Catalunya, en una xerrada de Xavier Martín del Grup de recerca IAR_IAM, ETS de la Salle-URL; es parlarà sobre el projecte europeu del màster en gestió sostenible de càmpings i resorts, amb l’assistència de Lluís Coromina i Joaquim Majó (Facultat de Turisme de la UdG). Al vespre se celebrarà al Mas Marroch de Vilablareix la Nit dels Càmpings Gironins i es farà entrega del Premi Jaume Genover 2021.