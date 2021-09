FGC ha xifrat en 4.000 euros els desperfectes a trens i instal·lacions pel macrobotellot al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Segons ha detallat aquest diumenge la companyia, es van malmetre cinc portes de les màquines validadores d'accés i sortida de tres estacions (Universitat Autònoma, Les Fonts i Sant Cugat), es van fer pintades a l'interior d'un tren i es van ocasionar danys en els seients d'un altre comboi -amb diverses butaques arrencades-.

En paral·lel, FGC també ha volgut "reprovar i condemnar enèrgicament" els comportaments incívics que es van viure a les instal·lacions i als trens durant la nit del divendres 17 de setembre i la matinada del dissabte 18.

"Com a servei públic, aquest tipus d'actituds i els desperfectes ocasionats a les instal·lacions i els trens afecten directament totes les persones usuàries del servei", ha recordat la companyia, que ha precisat que durant la nit de divendres va afegir set trens addicionals davant "la demanda de passatgers no prevista". "Per evitar aglomeracions i riscos en andanes i trens, Ferrocarrils va adaptar la seva oferta amb rapidesa i en base als recursos disponibles", ha assenyalat FGC.