El preu de la llum continua polvoritzant rècords i arribarà a 188,18 euros aquest dijous, segons les últimes dades publicades aquest dimecres per l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE). Aquesta xifra suposa un augment de gairebé de setze euros en només un dia i supera el màxim històric de 172,78 euros registrat aquest dimecres. El preu de la llum superarà els 193 euros a partir de les set del vespre i arribarà al pic màxim de la jornada entre les nou i les deu de la nit, amb un import de 198,85 euros. La franja més barata serà entre les quatre i les sis de la matinada, amb 180 euros per MWh.

La xifra d'aquest dijous suposarà un increment del 32,8% respecte al preu del mateix dia de la setmana passada (141,71 euros), quan també es va batre un màxim històric en el preu de la llum. Així mateix, triplicarà l'impost assolit en el mateix dia de l'any passat (51,05 euros). De totes maneres, el 2020 els preus van caure notablement pel descens de la demanda a conseqüència de la pandèmia. Aquest nou rècord històric es dona després que el govern espanyol aprovés aquest dimarts un pla de xoc per abaratir la factura de la llum amb un mecanismes per reduir "l'excés de retribució" de les companyies elèctriques per l'evolució del preu del gas.