El futur del Logis Empordà com a gran centre logístic del nord de Catalunya comença a prendre forma després que l’empresa pública Cimalsa (Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques) hagi executat les obres de la segona fase de la seva urbanització i que l’estat de construcció de la plataforma d’Amazon hagi permès a la multinacional anunciar la seva obertura per a l’any vinent.

Tal com va anunciar la Generalitat mesos enrere, l’interès pel Logis Empordà ha crescut exponencialment aquest darrer any, i més a partir de l’inici de les obres de la nova infraestructura del gegant nord-americà, fins al punt que s’espera l’anunci de la instal·lació de noves empreses en aquests terrenys situats entre el Far d’Empordà i Vilamalla. Algunes fonts consultades apunten el fet que, a hores d’ara, ja hi hauria el 80 per cent de les parcel·les disponibles venudes.

La segona fase executada per Cimalsa ha construït els vials del sector i ha comptat amb un pressupost de 6,7 milions d’euros. Amb aquesta operació, llargament reivindicada des de diferents sectors econòmics, Cimalsa ha posat en el mercat més de 328.000 m² de sòl logístic, la qual cosa ha de permetre la implantació d’entre dotze i quinze empreses del sector. El govern català calcula que aquestes noves empreses invertiran més de 185 milions d’euros i poden arribar a generar uns 1.900 llocs de treball nous.

En el cas d’Amazon, la multinacional ha anunciat la seva intenció d’obrir el centre l’any vinent, però no ha especificat quants llocs de treball directes generarà. En un comunicat fet públic la setmana passada, va destacar que la nova infraestructura del Far d’Empordà «serà el primer centre logístic de la companyia a la província» i que s’afegirà als altres deu que Amazon preveu tenir obert a Catalunya a finals d’aquest any: tres centres logístics –al Prat de Llobregat, Martorelles i Castellbisbal–, un centre de distribució a Barberà de Vallès, set estacions logístiques –Rubí, Montcada i Reixac, Mollet de Vallès, Parets, Tarragona i dos a Barcelona– i un centre urbà, situat a Barcelona.

L’alcalde del Far, Jaume Arnall, considera que l’arribada d’Amazon «és una molt bona notícia tant per al nostre municipi com per a tot l’Alt Empordà i la província de Girona. Al posicionament de la comarca com important node logístic, se li unirà la creació de centenars de llocs de treball directes i indirectes que dinamitzaran enormement l’economia i impulsaran les oportunitats laborals dels nostres residents».

Amb el centre del Logis Empordà, Amazon també preveu donar servei a bona part del sud de França, país on la presència de la companyia ha aixecat recels.