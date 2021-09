L'aeroport de Girona ha registrat 80.672 usuaris durant el mes d'agost, el doble dels passatgers que hi havia en el mateix mes de l'any passat (un 116,7% més). Malgrat tot, la xifra encara queda lluny del nombre de persones que van passar-hi durant l'agost del 2019, abans que esclatés la pandèmia. Concretament són un 73,6% menys dels passatgers d'ara fa dos anys. Pel que fa a l'acumulat d'aquest any, la terminal gironina suma 157.163 passatgers. En nombre d'operacions, s'han fet 1.955 enlairaments i aterratges, un 16% més dels que hi havia l'agost de l'any passat.

La situació de l'aeroport de Girona millora poc a poc, tot i que encara està lluny del nombre de passatgers que hi havia abans de la pandèmia. Durant el mes de juliol, la terminal gironina va comptar amb 52.195 passatgers, mentre que el mes d'agost van passar-hi 80.672. Aquesta xifra significa un 116,7% més dels que van passar-hi el mes d'agost del 2020. Tot i així, és una quarta part dels passatgers que tenia l'agost del 2019. Aquest augment progressiu en nombre de passatgers reforça la recuperació turística que han registrat diversos establiments de la Costa Brava sobretot en el mes d'agost.

Els passatgers internacionals han predominat a l'aeroport gironí, ja que n'hi ha hagut 80.314 durant l'agost, dels 80.672 en total. La companyia que ha transportat més passatgers, com és habitual, és Ryanair. L'aerolínia irlandesa ha sumat 53.756 usuaris aquest agost, mentre que l'agost de l'any passar eren 27.061. Per altra banda, Transavia també ha transportat una part important dels usuaris, amb 24.522 passatgers aquest agost (l'any passat va tenir 7.170 usuaris).

Aquest augment de passatgers de Transavia, que connecta Girona amb els Països Baixos, ha fet que el públic holandès sigui el predominant en el mes d'agost. 24.567 dels passatgers que han passat per l'aeroport gironí aquest agost eren holandesos. En segon lloc, hi ha els alemanys amb 16.290 passatgers i en tercera posició hi ha el mercat britànic (13.804). Abans de la pandèmia i del Brexit el Regne Unit era la nacionalitat predominant a l'aeroport de Girona.

Pel que fa a nombre d'operacions, s'han fet 1.955 enlairaments i aterratges. Es tracta d'un 16% més de les operacions que hi va haver el mateix mes de l'any passat i un 17% menys de les de l'agost del 2019.Mentre que la majoria d'indicadors mostren una recuperació a l'aeroport gironí, les mercaderies tornen als números vermells. Aquest últim mes s'han transportat 1.140 kg de productes, un 97,3% menys dels que es van moure l'any passat i un 69,4% menys que durant l'agost del 2019.