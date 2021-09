Les àrees de servei i benzineres de l'AP-7 en tram gironí s'han omplert de camions des del migdia fins a mitja tarda a causa de les restriccions de circulació. A les cinc de la tarda cap vehicle pesant podia passar per l'autopista en el tram que va de Maçanet de la Selva fins a l'Hospitalet de l'Infant. Per això molts conductors han sortit abans del previst per creuar el tram restringit abans que la mesura es posés en funcionament. Una vegada a Maçanet, però, els conductors s'havien d'esperar novament a les deu de la nit fins que França reobrís el trànsit als vehicles pesants, que també els restringeix tot el diumenge. Això ha fet que molts conductors quedessin "parats" unes quatre hores a la carretera.

Entre el migdia i primera hora de la tarda d'aquest diumenge les àrees de servei i benzineres de l'AP-7 en el seu tram per la demarcació de Girona s'han omplert de camions. Els conductors anaven ocupant totes les places disponibles després de superar el tram on es restringiria el trànsit de vehicles pesants entre les cinc de la tarda i les deu de la nit. Una vegada superada la sortida de Maçanet de la Selva, els conductors ja buscaven un lloc on aturar-se i fer la parada. Ho feien per complir amb els horaris que els marca el taquígrafs però també perquè sabien que no podien anar gaire més lluny. El principal motiu és que a França els camions no poden circular fins les deu de la nit. Això deixava a molts conductors "parats" a l'autopista, tal com explicava en Marian.

En Marian és un conductor que ve de Castelló de la Plana i ha sortit de casa a les dotze del migdia. Habitualment ho feia entre dos quarts de quatre i les quatre. Aquest diumenge, però, s'ha avançat perquè no l'enganxés la restricció de camions per l'AP-7 entre l'Hospitalet de l'Infant i Maçanet de la Selva.Com en Marian, n'hi ha molts altres. En Jose i l'Antonio, per exemple, han sortir de València a les nou del matí. Habitualment sortien cap al migdia per anar pujant "sense presses" cap a França. Tots dos calculaven poder arribar a la frontera una vegada s'aixequi la restricció de circulació de vehicles pesants que hi ha cada diumenge a l'altra banda dels Pirineus.

Ara, però, s'han trobat que aquest diumenge han hagut de sortir abans de casa i quedar-se esperant en una àrea de servei "durant quatre hores". Els dos conductors afirmen que aquesta restricció ha suposat sacrificar temps que passaven amb la família per "perdre'l" aparcats a l'autopista. "Jo preferiria anar a fer un cafè amb la dona", deia l'Antonio. "Jo volia passar una estona més amb els fills", ha replicat en Jose.

Tots dos s'han hagut de conformar escoltant la retransmissió del València per la ràdio. "Gol!", ha cridat l'Antonio a mitja entrevista celebrant el primer punt del seu equip preferit. "Almenys avui ja tinc una petita alegria", confessava el conductor entre rialles.A prop seu, mentre netejava el camió, en Moisés també lamentava la restricció de l'AP-7. "He hagut de sortir a les vuit del matí de casa", deia mig enfurismat. En Moisés ve de Múrcia i viatja cap a Alemanya. "No hi ha dret que sempre haguem de pagar els mateixos" ha assegurat el conductor mentre acabava de passar l'aspirador.

A partir de mitja tarda, cada vegada eren més les places que quedaven buides a les àrees de servei. Molts camioners preferien anar fent poc a poc en direcció a França i ja pararien cap a la Jonquera. El temor era poder trobar lloc en una zona en què els diumenges ja hi ha molts conductors que s'aturen per esperar que França els permeti l'accés.