"Si volen accedir a Fons Europeus, cal que les empreses i les administracions de l’Alt Empordà comencin a treballar en projectes relacionats amb la Transició Energètica, així com també en la Transició Digital o en el Reequilibri Territorial, per poder optar a les subvencions dels fons europeus Next Generation quan surtin publicades les convocatòries d’aquestes ajudes. Aquests fons aportaran més de 140.000 milions d’euros a l’Estat espanyol en el període 2021-2024. L’eina necessària per poder-hi accedir és el Pla Estratègic de Transició Energètica en l’Àmbit de la Promoció Econòmica de Figueres, redactat per BIM Consultors, un instrument per transformar l’activitat econòmica tant de Figueres com de la comarca".

Aquesta és una de les principals conclusions que va exposar dilluns Marc Grijalvo, soci de BIM Consultors, als membres del Cercle Euram de l’Empordà en la reunió mensual de l’associació. Grijalvo. Va admetre que la situació actual a Catalunya i a Girona en relació a la generació d’energia provinent de fonts renovables no és gens bona i que cal aprofitar el moment per fer un pas endavant. “Catalunya es troba a la cua d’Europa quant a generació energètica. Es poden obtenir Fons Europeus aplicant el Pla de Transició Energètica per transformar l’activitat econòmica dels territoris. Aquells que siguin llestos, hàbils i ràpids podran ser més competitius utilitzant la Transició Energètica”, va dir Marc Grijalvo.

En el cas concret de Figueres, va assenyalar que el model econòmic està estancat i que les xifres no són bones, i va dir que “cal començar a transformar l’activitat i generar més valor afegit al model”. En aquest sentit va explicar que hi ha molts projectes latents vinculats a la Transició Energètica, però que falta algú que ho lideri. “Figueres i comarca són un espai ideal, hi ha una oportunitat de transformació del model. Demanar fons per poder aplicar el Pla de Transició Energètica és una oportunitat que passa ara i no tornarà, cal aprofitar-la”.

El Pla de Transició Energètica de Figueres preveu sis línies estratègiques d’actuació que necessiten de la complicitat de l’administració pública i del sector privat. “L’Ajuntament ha d’acompanyar i ser el facilitador, però l’esforç inversor ha de recaure en el teixit empresarial, que és qui ha de fer el pas”. Les empreses tenen l’oportunitat d’acollir-se en els tres propers anys a les subvencions dels fons europeus Next Generation, però per això cal que ja ara tinguin a punt els projectes per presentar-los en el moment en què es publiquin les convocatòries d’ajudes.

Alguns exemples de projectes: la instal·lació de plaques solars per a l’autoconsum, la millora de l’eficiència o la mobilitat dels treballadors, però n’hi ha molts més. Sobre les plaques solars, Grijalvo va destacar que les empreses situades als polígons industrials poden instal·lar-les a les seves teulades per reduir costos i, a l’hora, ser més competitives. “Cal aconseguir que les empreses siguin propietàries o productores de l’energia”.