Un total de 429.933 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les tres de la tarda d'ahir i la mateixa hora d'aquest dissabte. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, això representa un 1,2% per sobre de la previsió feta de 425.000 vehicles i també un 1,4% més en comparació amb la mobilitat de sortida del cap de setmana passat.

De cara a demà, i amb l'objectiu d'evitar la congestió que es va generar el diumenge passat en vies com l'AP-7 o la C-32, Trànsit ha posat en marxa diverses mesures per evitar la formació de cues.

Així hi haurà carrils addicionals a l'AP-7 en tots dos sentits de la marxa, i també a la C-32 en sentit sud. En aquests punts, els camions no podran avançar. Pel que fa als vehicles de gran tonatge, no podran circular en el tram comprès entre Maçanet i l'Hospitalet de l'Infant entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit.

Paral·lelament, Trànsit ha assenyalat que hi haurà més cabines de peatge obertes a AP-7 per facilitar una circulació més àgil.