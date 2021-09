La vicepresidenta segona i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha confirmat aquest divendres que hi haurà una sisena pròrroga dels ERTO, tot i que no ha precisat quins sectors s'hi podran acollir. "Vull enviar un missatge de tranquil·litat, hi haurà una pròrroga", ha dit Díaz en una entrevista a 'La Hora de la 1 de TVE', on ha confirmat que la reunió amb els agents socials per negociar l'extensió d'aquest mecanisme es farà el 16 de setembre. Els ERTO actuals caduquen el 30 de setembre i, segons Díaz, "els sectors que ho necessitin, les empreses i els treballadors poden estar tranquils". La vicepresidenta també ha reiterat que l'executiu espanyol vol apujar el salari mínim "de manera immediata".

Segons ha dit Díaz, les reunions amb patronals i sindicats pel salari mínim seguiran i s'intentarà "aconseguir un acord amb el major nombre d'interlocutors socials possibles". "Ha quedat clar que el govern espanyol apujarà l'SMI de manera immediata, perquè ens preocupen el milió i mig de treballadors, els que més ho necessiten, que es veuen privats d'una pujada tal i com estan els preus", ha dit. La vicepresidenta ha dit que sent "molta tristesa" perquè la patronal s'ha assegut a la taula de negociació "sense negociar", dient que vol congelar el salari mínim. Amb tot, ha afegit que les gestions que s'han fet per intentar assolir un acord són "infinites".