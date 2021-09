El Consell Comarcal de l'Alt Empordà i els ajuntaments de Castelló d’Empúries, L’Escala, Figueres, La Jonquera, Llançà, Roses i Cadaqués, juntament amb les associacions de comerç de la comarca, preparen la segona edició de la campanya de dinamització comercial «L’Empordà als aparadors». Aquesta iniciativa vol donar suport als comerços i empreses productores i difondre els seus productes i serveis.

«L'Empordà als aparadors» començarà el 21 d’octubre, tindrà una durada d’un mes i posarà el focus a l’experiència de compra dins les botigues, amb la col·locació de productes de proximitat en espais on no seria habitual veure’ls. A diferència de la primera edició, els productors que ho vulguin faran tallers, demostracions i tastos dins les botigues. També es realitzarà una nova campanya gastronòmica en diversos restaurants que oferiran un menú amb un vi D.O. Empordà i un producte empordanès.

Els productors i comerços participants faran un intercanvi: els establiments exhibiran al seu aparador el producte elaborat a l’Empordà, mentre que les empreses productores tindran la possibilitat d’organitzar activitats com tastos o demostracions.

L'altra novetat és que aquest any també podran participar restaurants a través de la campanya gastronòmica associada "I a taula... també!" que es durà a terme durant les mateixes dates. Consistirà en què els restaurants elaborin un menú amb producte de l’Empordà.

El període d’inscripcions per a productors es va tancar el juliol amb 34 productors adherits: de vi, oli, hortalisses, fleca, làctics, embotits, conserves i també de ceràmica, joieria i marroquineria.

La campanya està en un període de recepció d’inscripcions de botiguers i restauradors, que poden demanar informació i inscriure’s a les xarxes socials @emporda.aparadors o bé als correus electrònics: mmurla@altemporda.cat i plareactivacio@altemporda.cat. Poden participar d’aquesta proposta tots els botiguers amb local a peu de carrer i restauradors de Castelló d’Empúries, L’Escala, Figueres, La Jonquera, Llançà, Roses i Cadaqués.

Aquest treball conjunt s’està coordinant des de la Taula Comarcal de Comerç, a la qual participen tècnics, regidors de les administracions participants de la comarca i representants d’associacions del comerç de l’Alt Empordà.