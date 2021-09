El Ministeri de Transports ha registrat descensos de fins al 62% a trams gironins de l'A-2 i l'N-2 entre l'1 i el 7 de setembre, la primera setmana sense peatges a l'autopista AP-7 i l'AP-2. En concret, el Ministeri ha analitzat les estacions de control situades a cinc punts d'aquestes dues vies. Allà on hi ha hagut una baixada més acusada ha estat a l'estació GI-177-0 (el 62% esmentat), situada al punt quilomètric 733 de l'A-2. A la que hi ha a l'N-2 al quilòmetre 373 ha baixat un 59%, i a la del quilòmetre 747 un 53%. Uns quilòmetres més amunt, al 778, tocant a la frontera, el descens ha estat de l'11%. Al quilòmetre 706 de l'A-2 ha baixat un 7,5% i al 693 de la mateixa via un 4,5%.

Transports indica que aquestes dades s'han registrat amb independència de les que puguin tenir els organismes públics competents en matèria de trànsit, el Servei Català de Trànsit (SCT) i la Direcció General de Trànsit (DGT).

El Ministeri també indica que fins al 31 d'agost, últim dia de peatges a l'AP-7 i l'AP-2, els valors de trànsit als diferents trams d'aquestes dues autopistes els subministraven les empreses concessionàries, a partir de les dades de vehicles aforats als diferents accessos a les autopistes.

Els nous contractes de conservació i explotació d'aquestes autopistes, actualment en procés de licitació, preveuen instal·lar noves estacions permanent d'aforament de trànsit als trams afectats, per la qual cosa no estaran operatives fins que les instal·lin les empreses que resultin adjudicatàries.