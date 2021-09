Ben aviat es publicarà la nova convocatòria d’ajuts Leader 2021 per a la diversificació de l’economia rural. Aquests ajuts, finançats pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) són subvencions a fons perdut per a la creació, ampliació i/o millora de negocis situats en l’àmbit territorial de l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya Adrinoc, i poden suposar un ajut d’un 25% a un 40% de l’import de la inversió.

A fi de donar a conèixer a totes les empreses i persones emprenedores del territori els detalls d’aquesta nova convocatòria, el proper 29 de setembre es realitzarà una sessió informativa online a través de l’eina Zoom. Caldrà inscriure’s prèviament al correu info@adrinoc.cat. Per a més informació i assessorament personalitzat, les persones interessades podeu adreçar-vos al correu info@adrinoc.cat. Adrinoc té dues seus, una a Olot (Garrotxa) i l'altre a Figueres, a la Fundació Clerch i Nicolau del carrer Nou.

Entitat representativa del territori

L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre creada per gestionar l’aplicació de la metodologia Leader en el seu àmbit territorial, que compta amb la representació dels principals agents públics i privats del territori. Adrinoc actua a les comarques de la Garrotxa (tota la comarca), l’Alt Empordà (39 municipis), Osona (6 municipis), el Pla de l’Estany (1 municipi), la Selva (5 municipis) i el Gironès (3 municipis). Aquest extens territori situat a la zona Nord-Oriental de Catalunya comprèn una diversitat àmplia de paisatges que van des de les serralades prelitorals i transversals catalanes (entre elles les Guilleries i el Collsacabra), passant per la zona volcànica de la Garrotxa i la plana empordanesa fins a la serra de l’Albera com a culminació dels Pirineus. El territori té un elevat percentatge d’espais d’interès natural sota protecció i un important índex de terreny muntanyós.

Pel que fa a l’activitat econòmica, aquest àmbit territorial té un teixit industrial tradicional i consolidat, mentre que el major dinamisme es concentra en el sector serveis; s’observa, també, que les activitats econòmiques es concentren en punts específics del territori d’elevada densitat de població i properes a les principals infraestructures de comunicació. Així, es pot considerar que la necessitat del territori és la diversificació econòmica per tal de contrarestar l’elevat grau d’especialització de determinades activitats del sector agroalimentari i l’atomització de l’activitat en indrets específics del territori.

Els municipis de l’Alt Empordà implicats són Agullana, Albanyà, Bàscara, Biure, Boadella i les Escaules, Borrassà, Cabanelles, Cantallops, Capmany, Cistella, Darnius, Espolla, Garrigàs, Garriguella, Lladó, Maçanet de Cabrenys, Masarac, Mollet de Peralada, Navata, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Palau-saverdera, Pau, Pontós, Rabós, Riumors, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel de Fluvià, Siurana, Terrades, Torroella de Fluvià, La Vajol, Ventalló, Vilajuïga, Vilamacolum, Vilamaniscle, Vilanant i Vilaür