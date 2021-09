Aquest dimarts ha fet una setmana que els conductors circulen per l'AP-7, l'AP-2, la C-32 nord i la C-33 sense haver d'abonar el peatge i la sensació majoritària entre els usuaris – a falta de dades oficials dels governs espanyol i català- és que el trànsit ha augmentat en aquests trams. És el cas de l'Ignasi, un usuari del tram gironí de l'AP-7 que es desplaça habitualment a Perpinyà, que assegura que hi ha vist "més cotxes del normal". Al tram tarragoní, s'ha notat especialment entre els camioners, que ara demanen més espai per estacionar els vehicles. A l'AP-2, els conductors també han percebut més trànsit. Mario Chaparro, que viatja de Madrid a Abrera, destaca que a més d'estalviar-se els peatges "es guanya en seguretat".

El primer exemple de l'augment de trànsit en les autopistes alliberades es va viure diumenge passat en el primer cap de setmana sense peatges. Segons el coordinador de mobilitat i seguretat viària del Servei Català de Trànsit, Òscar Llatje, aquest augment es va concentrar en unes hores específiques – de les 12 del migdia a la mitjanit – accentuant sobretot el pic que es va produir a partir de les 7 de la tarda. De fet, les xifres van superar els valors del diumenge equivalent de l'any 2019, situant-se un 7% per sobre. Un fet que Llatje ha qualificat "d'inaudit", ja que, fins ara, els valors se situaven en un 8% per sota si es feia la comparativa amb les dades del 2019, durant la franja compresa entre dilluns i dijous.

El coordinador de Trànsit també assenyala que van tenir "mala sort" pel que fa als accidents. Tot i no registrar víctimes, van generar moltes aturades a l'AP-7. "Les retencions per accidents han augmentat un 93% respecte al 2019, així com les avaries que ho han fet un 60%", ha explicat. En aquest sentit, Llatje considera que es pot lluitar "poc" contra la demanda, tot i que assenyala que es posaran en marxa "mesures pal·liatives" fins que es normalitzi la circulació en els punts on s'han alliberat els peatges. "Encarem aquesta setmana i la que ve amb incertesa, farem previsions, però també ens podem equivocar", ha avisat.

Més trànsit en hores puntes al tram gironí de l'AP-7

Una setmana després de la finalització de la concessió de l'AP-7, els conductors que circulen freqüentment el tram gironí destaquen que el trànsit ha crescut, sobretot en les hores punta. Tots els usuaris entrevistats per l'ACN han afirmat que ells ja hi passaven quan era una via de pagament, però al llarg d'aquesta setmana han vist com el nombre de cotxes ha augmentat.

L'Ignasi explica que cada setmana agafa l'autopista per anar fins a Perpinyà. El dijous de la setmana passada ja va poder fer el tram gironí sense pagar cap peatge, tot i que de tornada va veure que hi havia "més cotxes del normal". Aquest dimarts al matí, l'Ignasi tornava a circular en sentit nord. De tota manera, ha explicat que no ha vist tants cotxes com l'altre dia, segurament perquè no ha coincidit amb una hora punta.

És el cas d'un altre conductor que cada dia va a treballar fins a Figueres, en Narcís, i ha assegurat que des d'aquesta setmana s'ha trobat amb més vehicles a l'autopista. El conductor gironí assegura que no ha notat més presència de camions, però sí de turismes.

Per altra banda, en Jaume també és un habitual de l'autopista. En el seu cas va fins a Llançà per passar-hi uns dies amb la seva dona. Aquest dimarts al matí ha vist com hi havia molt més trànsit a l'AP-7 que en comparació amb "fa dos mesos", malgrat que al juliol era temporada turística.

Places d'aparcament de camions plenes des de primera hora al Camp de Tarragona

Al Camp de Tarragona, de moment, hi ha prudència a l'hora de fer valoracions sobre l'afectació per l'eliminació dels peatges. A l'AP-7, els camioners reconeixen que han notat un increment de transportistes, especialment a les estacions de servei. Si fins ara entre setmana hi havia pocs vehicles de gran tonatge aturats, en els darrers dies fins i tot els matins les places estan gairebé plenes. "Ara al setembre es nota l'increment de trànsit perquè més gent va a treballar, i hi ha més gent a les àrees de servei. Ens calen més aparcaments per als camions", ha apuntat en Mario, un camioner que ha fet un descans a l'àrea de Tarragona.

Entre els conductors de vehicles però, prima la satisfacció per la gratuïtat. "Em podria comprar un cotxe nou trinco-trinco amb el que he gastat en peatges", ha exclamat Concha Pérez, que fa el trajecte entre el País Valencià i Granollers. En el seu primer trajecte sense pagar s'ha mostrat "emocionada".A Torredembarra, no han notat un increment de trànsit. El seu alcalde, Eduard Rovira, s'ha mostrat expectant pel què pugui passar amb l'arrencada de les escoles, quan a primera hora molts vehicles s'acumulen a la rotonda d'accés a l'autopista i sempre s'han generat cues. "Amb la nova situació hem de veure com es comporten els fluxos de vehicles", ha apuntat. Tot i això ha reconegut que la gratuïtat "facilitat la comunicació de mitja distància" dels torrencs, i ha reiterat la petició que es faci un enllaç entre l'A-7 i l'AP-7 a l'alçada de la Móra, a Tarragona, que evitaria retencions al seu municipi.Al seu pas pel Penedès, turistes i transportistes també constaten un augment de trànsit, especialment de camions de gran tonatge, per l'AP-7.

Malgrat aquests vehicles ja feia anys que tenien vetada la circulació per l'N-340, "molts es feien els longuis" i confiaven que els Mossos d'Esquadra no els detectarien, explica el camioner Josep Maria Hernández, que fa més de 15 anys que transporta residus industrials per l'AP-7 entre Tarragona i Barcelona. El conductor lamenta que l'augment de camions ha fet créixer la sensació de perill.Sobre l'alliberament dels peatges, Hernández aplaudeix la mesura per l'estalvi que suposa però apunta que "potser seria bo implantar algun impost que garanteixi el bon estat de les autopistes a partir d'ara".

L'opinió la comparteix Juan Francisco Cremades, veí de València que torna a casa després de passar uns dies a Girona. Explica que també ha notat com ha crescut el volum de camions i ressalta també un augment de visitants del País Valencià cap a Catalunya, especialment pel que fa als residents a la zona de Castelló: "Estan pujant molts perquè ara s'estalvien un munt de peatges, que eren 'una pasta'", explica.

Increment notable del trànsit i satisfacció dels usuaris al tram lleidatà de l'AP-2

Una setmana després de l'alliberament del peatge de les autopistes de l'Estat a Catalunya el tram lleidatà de l'AP-2 ha registrat un notable increment del trànsit, tant de camions com de turismes. A falta de dades oficials del ministeri, ho perceben els usuaris i també responsables de les àrees de servei, com la de Lleida. En general s'ha rebut amb molta satisfacció el fet de poder circular per l'autopista de forma gratuïta ja que a banda d'estalviar diners, també "es guanya en seguretat", segons explica Mario Chaparro, un usuari que viatja de Madrid a Abrera.

La Diputació de Lleida ja ha presentat un estudi per crear quatre nous accessos en aquest tram i arranjar-ne un cinquè. Municipis del Segrià Sec també han demanat un eix transversal per connectar amb les terres de l'Ebre i les comarques centrals.Resultats desiguals a l'alt MaresmeLes dinàmiques pròpies de mobilitat interna a la zona de l'alt Maresme han provocat resultats desiguals en els efectes de l'alliberament de la C-32 sobre la pressió del trànsit a l'N-II. La imatge de l'antiga carretera al seu pas per Calella és pràcticament la mateixa i els resultats s'esperen "a llarg termini", un cop es construeixin els nous accessos de la C-32.

A Pineda de Mar, en canvi, ja es nota una reducció del trànsit des del primer dia, sobretot en sentit nord. La sortida de Pineda ha deixat de ser la via que utilitzaven els conductors que transiten cap a la Selva per estalviar-se el peatge de Santa Susanna.

En el que coincideixen els dos Ajuntament és que un dels canvis més visibles es donarà la pròxima temporada d'estiu. A l'N-II era habitual veure passar autocars de turistes provinents de França o de l'aeroport de Girona travessant tots els pobles del nord del Maresme fins arribar a destí. A partir d'ara, asseguren, aquests desplaçaments es faran per la C-32. L'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, assegura que l'autopista serà ja la "via principal" per als autobusos i esperen que amb el temps es consolidi també com a alternativa per al trànsit local.