El sindicat de maquinistes Semaf ha convocat vuit jornades de vaga entre finals d'aquest mes i l'octubre per demanar la incorporació de nou personal per cobrir l'ocupació no coberta i la recuperació de les circulacions suprimides. A més, els maquinistes també carreguen contra un eventual traspàs de Rodalies a la Generalitat i denuncien l'incompliment del segon conveni col·lectiu del grup Renfe i la "nul·la voluntat" de l'empresa per solucionar-lo sobre noves incorporacions, processos de mobilitat i integració del personal. Les aturades es duran a terme el 30 de setembre i els dies 1, 4, 5, 7, 8, 11 i 12 d'octubre.

En un comunicat, el sindicat ha destacat la "total pèrdua de confiança" de l'organització cap a l'actual direcció del Grup Renfe i cap a les administracions. Per això, ha deixat clar que la vaga és "irrevocable i inevitable fins que l'empresa i/o el Ministeri de Transports, d'una manera real, dugui a terme cada una de les reivindicacions". "Entenem que cada una d'elles forma part d'un tot planificat pel Grup per retallar trens, retallar llocs de treball i retallar el servei al ciutadà", ha exposat.

D'altra banda, Semaf ha cridat les altres organitzacions sindicals a sumar-se a la convocatòria en defensa del ferrocarril i del "servei públic als ciutadans".