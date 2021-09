Solvia ha tret al mercat cent parcel·les a preus "ajustats" a Catalunya per destinar a l'autopromoció amb l'objectiu de facilitar als particulars l'accés a terrenys assequibles. Els solars oferts tenen un preu mitjà de 42.100 euros i una superfície mitjana edificable de 713 metres quadrats. A l'Estat, la selecció inclou 600 sòls distribuïts per 32 províncies amb un cost mitjà de 30.000 euros i una superfície de prop de 500 metres quadrats de mitjana. Catalunya és la segona comunitat amb més parcel·les d'aquesta promoció, per darrere de la Comunitat Valenciana (260). Per províncies, Castelló, Guadalajara, Burgos, Tarragona, Barcelona, Girona i Toledo concentren el nombre més elevat de solars. A l'Alt Empordà destaca l'oferta d'un solar de més de 400 metres quadrats a Maçanet de Cabrenys per un preu de 53.100 euros.

L'objectiu de la campanya, sota el lema 'Parcel·les que es converteixen en llars', és respondre a l'interès creixent pels habitatges unifamiliars. Segons el Consell General del Notariat, les compravendes de xalets i cases adossades han augmentat un 78% interanual al juny a l'Estat. Per la seva banda, el preu de compra dels immobles unifamiliars ha crescut un 16,5%.