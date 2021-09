Amazon ha anunciat avui que obrirà el seu nou centre logístic a El Far d'Empordà, l'any que ve. Serà el primer centre logístic de la companyia a la província de Girona. La presència d'Amazon a Catalunya ha augmentat significativament en els últims anys. A la fi de 2021 la companyia comptarà amb més de 10 centres d'operacions a la regió: tres centres logístics -El Prat, Martorelles i Castellbisbal- un centre de distribució a Barberà de Vallès, set estacions logístiques -ubicades a Rubí, Montcada I Reixac , Mollet de Vallès, Parets, Tarragona i dues a Barcelona- i un centre urbà, ubicat a Barcelona.

Segons la companyia, la inversió d'Amazon al Logis Empordà "ajudarà a satisfer la demanda dels clients i donarà suport a el creixent nombre de petites empreses independents que venen a Amazon i usen el servei d'emmagatzematge i lliurament". L'empresa ja compta amb més de 30 centres d'operacions a tot Espanya i aquest mes començaran a funcionar dos nous centres logístics a Illescas (Toledo) i Corvera (Múrcia).

"Estem orgullosos d'ampliar les nostres operacions a Espanya amb aquest nou centre logístic per respondre a la creixent demanda dels clients, donar suport millor als petits venedors independents i seguir creant llocs de treball d'alta qualitat", ha declarat Fred Pattje, director d'Amazon Customer Fulfillment a França, Itàlia i Espanya. A dia d'avui, Amazon dóna feina a més de 12 000 persones a Espanya i té previst finalitzar l'any 2021 amb 15 000 empleats fixos.

En paraules de Jaume Arnall, alcalde del Far d'Empordà, "l'arribada d'Amazon, fruit de la feina conjunta entre la companyia i l'equip municipal, és una molt bona notícia tant per al nostre municipi com per a tot l'Alt Empordà i la província de Girona. Al posicionament de la comarca com important node logístic se li unirà la creació de centenars de llocs de treball directes i indirectes que dinamitzaran enormement l'economia i impulsaran les oportunitats laborals dels nostres residents".

Treballar a Amazon

Amazon, segons explica la companyia en un comunicat, "ofereix un lloc de treball modern, segur i atractiu, amb salaris competitius i beneficis que inclouen assegurança mèdica privada, un pla de pensions i fons de formació. Això inclou el programa Career Choice, mitjançant el qual l'empresa dóna suport als empleats perquè accedeixin a la formació per a adults en el camp que triïn, finançant el 95% de la matrícula i les taxes associades fins a un import de 8.000 euros en quatre anys".

Amazon ha estat reconeguda amb la certificació Top Employer 2021, que valida la qualitat de l'entorn de treball i els programes de recursos humans oferts als empleats d'Amazon a Espanya. La certificació Top Employer destaca les iniciatives d'Amazon perquè els seus empleats puguin iniciar i desenvolupar la seva carrera professional en un entorn de treball satisfactori. A més, ha estat catalogada per Randstad com l'empresa més atractiva per treballar a Espanya i inclosa en la llista de millors empreses per treballar de LinkedIn.

Des dels primers dies de la COVID-19, Amazon ha col·laborat estretament amb les autoritats sanitàries per respondre de forma proactiva, garantint que seguia prestant servei a les comunitats a el temps que tenia cura de tots els empleats.

Per obtenir més informació sobre com treballar a Amazon, des de la gamma de posicions que s'ofereixen fins a l'entorn de treball, passant pel desenvolupament professional, la seguretat i el compromís amb la comunitat, cliqueu aquest enllaç.

Career Day 2021

El 16 de setembre, Amazon celebrarà Career Day: una de les majors fires d'ocupació que es celebren a Espanya tant virtual com físicament en el nou centre logístic de la companyia a Illescas, Toledo.

L'esdeveniment ofereix a aquells que busquen feina l'oportunitat de conèixer els 1000 llocs que actualment té oberts Amazon a Espanya. Aquests nous llocs inclouen tot tipus de perfils i nivells de qualificació, des d'operacions fins a desenvolupadors i enginyers de programari, gestors de negoci, científics de dades, així com experts en Cloud i arquitectes de solucions que treballen a Amazon Web Services.