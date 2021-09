El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha ofert 1.900 places concertades davant «el dèficit» de llocs d'FP. A través d'un comunicat difós aquest dissabte, la patronal ha criticat que unes 20.000 persones no hagin pogut accedir a aquesta formació i ha considerat que «Catalunya no pot assumir aquesta manca».

Cañete ha subratllat que hi ha una demanda molt important de persones formades i ha assegurat que «no és assumible que en aquest context no es doni resposta a les persones que ja han demanat plaça» perquè es veuen «abocades a l'abisme».

De fet, a parer seu, això comporta un «dèficit estructural que ens treu competitivitat» i un «problema social» perquè no dona resposta persones que necessiten formar-se per accedir al mercat de treball.

Cañete ha argumentat que amb les taxes d'abandonament i d'atur, especialment el juvenil en què Espanya està entre els tres països amb taxes més elevades (35,1%), i que conviuen amb manca de persones amb la qualificació necessària a les empreses, no ens podem permetre deixar sense plaça a ningú.Davant d'això, PIMEC ha contactat amb les patronals més representatives que estan en disposició d'oferir places concertades.

Concretament amb la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, que està en disposició d'oferir a la Conselleria d'Educació prop de 900 places addicionals, i el president de la Confederació de Centres autònoms de Catalunya, Carles Camí, que ha afirmat que se'n podrien sumar 1.000 més si hi ha un mínim de flexibilitat per part de la conselleria per encabir-les

.La patronal de la petita i mitjana empresa ha exigit «mesures urgents i flexibles» tot recordant que «el cost de no donar resposta a les necessitats és infinitament més alt al dels esforços de resoldre el problema amb mesures de flexibilització i concertant més places». A més, ha demanat que s'estableixin els mecanismes per tal que aquesta demanda es consolidi, potenciant la xarxa de centres que configuren el Servei educatiu de Catalunya i augmentant el nombre de places concertades.