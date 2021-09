Després de l’èxit en les visites guiades de l’estiu s’ha preparat un cicle de vuit activitats més per descobrir el territori de l’Alt i el Baix Empordà durant la tardor. 187 persones han respost a la crida que cada any es fa - des de fa 6- per a descobrir espais naturals de gran singularitat a l'Empordà.

Totes les propostes s’han realitzat amb grups tancats de 10 persones per grup i en alguns casos que les condicions ho permetien, en grups més amplis però sempre per sota dels 20 participants. Les activitats que nos'han omplert s'ha degut al fet que, persones que havien confirmat, no van fer acte de presència a l'inici del recorregut. En tots els casos s'han obert llistes d'espera atesa l'alta demanda i el risc de no poder realitzar l'activitat a causa de la pandèmia.

Un cop tancat el cicle de les 9 propostes de primavera de visites als espais naturals de l'Empordà, els gestors dels parcs han detectat un desig gran de fer sortides al medi, i de manera especial als parcs, per descobrir una natura que després de mesos tancats a casa, s'ofereix a la descoberta.

De cara a la tardor, es proposen 8 noves sortides. Es tracta de rutes guiades per participar en la descoberta de flors i plantes, menhirs, sitges ibèriques, pous de glaç i castells, gorgs i rius, fenòmens geològics singulars, ocells que migren cap altres llocs, propostes per a aprendre bo i jugant què podem fer i què no en espais protegits d'hivern i també es podrà fer snorkel. Activitats saludables i segures, adaptades a la normativa sanitària i que en cada moment s’adaptaran si hi ha noves indicacions.

Aquesta és una iniciativa dels Parcs Naturals dels Aiguamolls de l'Empordà, de Cap de Creus, del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, del Paratge Natural de l'Albera i els Espais d’Interès Natural de les Gavarres i del Massís de Cadiretes-Ardenya. Els gestors d'aquests espais han concebut i organitzat les activitats i les posen a disposició d'un públic interessat en descobrir com canvien aquests espais naturals cada temporada i ho organitzen pensant en gaudir-ho també en família (tot i que en algun cas, han de ser famílies avesades a caminar de valent).

El guiatge el duen a terme tècnics dels parcs i dels espais i persones de les empreses que tenen la responsabilitat de dur a terme els programes educatius d'aquests espais. Uns i altres són magnífics coneixedors dels llocs i de la seva història, de les espècies que hi viuen i dels paisatges que ofereixen.

Els consells comarcals de l'Alt i del Baix Empordà coordinen el programa i duen a terme les accions de comunicació necessàries per a donar-lo a conèixer. Tota la informació està disponible al web: https://www.socemporda.com/espais-naturals/.

Aquesta activitat forma part de l'actuació Patrimoni Obert del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial Natura, cultura i Intel·ligència en Xarxa. Alt Empordà, cofinançat pel FEDER de la Unió Europea en un 50% i per la Diputació de Girona en un 25%.

Activitats realitzades

Durant aquesta primavera i principi de l'estiu, les activitats han estat: Dolmen de la Gutina i menhir de la Murtra; Vores de l’Orlina; Què ens expliquen els ocells? (Monells, entorn Rissech); Itinerari de descoberta de l’espai EmpordaNA’T i la Reserva Natural Integral dels Estanys; Endinsant-nos al Parc; Olor de Montgrí; Nit d’astronomia, entre l’estiu i l’hivern; Itinerari de benestar i silenci: les goles del Fluvià; El conreu de l’arròs ecològic al Parc; Ornitocaiac pel Fluvià i l’Illa de Caramany.

Durant l'estiu el programa s'interromp, doncs es procura dur-lo a terme en moments de baixa freqüentació dels espais. El clima, la tranquil·litat dels darrers dies de l'estiu i els grups reduïts faciliten unes propostes de visites d'alta qualitat en llocs excepcionals.