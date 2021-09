L'hostaleria catalana ha registrat pitjors resultats del que s'esperava els mesos de juliol i agost -a excepció de Lleida, que ha superat temporades anteriors- atès que Girona i Tarragona amb prou feines la donen per salvada i Barcelona no remunta. Així ho han expressat els professionals del sector a Catalunya arran de l'arribada del mes de setembre, després d'una temporada amb resultats dispars al territori català.

Al contrari del que els hostalers s'esperaven a començament de l'estiu, la pandèmia ha continuat exercint una influència important --i, en general negativa, a excepció de Lleida-- sobre el turisme estiuenc i, a més, ha contribuït a generar canvis d'hàbits --alguns dels quals es preveu que perdurin en el temps-- que els professionals han hagut d'adaptar als seus negocis.

El secretari general de la federació d'Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, ha assegurat que "en moments puntuals" s'han superat les xifres d'ocupació del 2019 --any previ a la pandèmia--, cosa que ha vinculat directament amb la tradicional preeminència a Lleida del turisme català i espanyol i la no dependència de l'estranger, que aquest estiu s'ha mobilitzat en menys mesura.

El fet de ser una destinació envoltada de naturalesa ha promogut la "sensació d'estar constantment ventilat", punt a favor en la situació sanitària actual i que ha contribuït al fet que els allotjaments turístics dels Pirineus --que han tornat a ser la zona més turística de la província-- hagin superat el 90% de l'ocupació, mentre que a la plana de Lleida no han obert tots els hotels.

El repte de l'hostaleria de Lleida resideix, segons Solsona, a adaptar-se als canvis que ha suposat la pandèmia i que es tradueixen en la necessitat d'evitar contactes, digitalitzar les cartes, incrementar els mètodes de pagament electrònics o automatitzar els 'check-in' i 'check-out'; cosa que, si s'aconsegueix implementar amb rapidesa, donarà pas a "un molt bon futur per al sector hoteler".

"NO SALVEM LA TEMPORADA"

Totalment contraposada és la valoració del president de l'associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, Josep Carreras: "No salvem la temporada", ha lamentat, després d'explicar que el sector tenia les esperances posades en la campanya d'estiu, però que la cinquena onada de contagis va truncar les seves expectatives.

El juliol ha estat un mes dolent --ha dit textualment-- i, tot i que a l'agost han millorat els números, les expectatives a curt termini són poc encoratjadores, atès que els professionals no apostaran per la desestacionalització en considerar que "és literalment impossible estirar més la temporada d'estiu" perquè es tracta d'un sector dependent de la bona climatologia.

Així i tot, Carreras ha reconegut que la situació, a partir de la primera setmana d'agost, "ha estat millor que l'any passat", amb un augment de l'ocupació i dels preus mitjans, i ha afirmat que l'origen dels clients ha estat essencialment català i de la resta de l'Estat, a més de neerlandès i francès, mentre que hi ha hagut una caiguda dràstica del mercat rus i britànic.

També ha destacat canvis en les preferències dels clients, com el fet de no voler que els netegin l'habitació per evitar contactes amb persones que no siguin de la seva bombolla i, quant a les expectatives de futur, no creu que hi hagi tancaments però sospita que els allotjaments han facturat prou per "sobreviure", tot i que ha augurat una millora de la situació a partir de la Setmana Santa del 2022.

"UN ANY D''IMPASSE'"

El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, Xavier Guardià, ha definit el 2021 com "un any d''impasse'", en el qual l'objectiu principal del sector ha estat poder tornar a treballar, tot desconvocant els treballadors de l'expedient de regulació temporal de l'ocupació (ERTO), pagar proveïdors i estalviar per afrontar l'arribada del 2022, que ja espera sigui un any semblant als previs a la pandèmia.

Ha explicat que al voltant d'un 25% dels hotels de Tarragona no han pogut obrir, majoritàriament per la seva dependència del turisme rus i britànic que, a més del seu pes sobre el sector, contribueixen a "esponjar" la temporada, que s'allarga de maig a octubre i que enguany tornarà a ser més curta de l'habitual.

Guardià ha explicat que, precisament per la pandèmia, els clients catalans i espanyols també han viatjat menys a l'estranger, cosa que ha repercutit positivament sobre el turisme local i nacional, i ha valorat la solvència econòmica dels professionals de l'hostaleria: "Això, els negocis de fa 20 anys, no ho haurien aguantat".

A BARCELONA "NO HI HA DEMANDA"

El director del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals, ha lamentat que a Barcelona "no hi ha demanda" hotelera: ni de turisme urbà, ni de proximitat ni, sobretot, de negoci; però sí que hi ha reserves d'última hora, per la qual cosa els hotels estan fent ofertes.

De fet, a Barcelona prop del 50% dels hotels estan oberts, i la seva ocupació ronda el 55%, la qual cosa significa que si tots estiguessin operatius l'ocupació total a la ciutat "no arribaria al 25%" i que, si en època estival dormien de mitjana a la ciutat unes 60.000 persones en hotels, ara ho fan 15.000.

No obstant això, Casals té les esperances posades en la celebració del Mobile World Congress (MWC) del 2022, a més de la del saló Integrated Systems Events (ISE), i ha assegurat que no hi haurà tancaments sinó que els negocis canviaran de mans perquè, en realitat, "són rendibles".

"N'ESPERÀVEM MÉS D'AQUEST ESTIU"

El gerent de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria i Turisme (Fihrt), Daniel Brasé, ha destacat l'ocupació de les Terres de l'Ebre i la Costa Daurada (Tarragona), com també dels Pirineus (Lleida) i, en general de les destinacions d'interior; i, quant a categories d'allotjaments, els càmpings.

Ha coincidit amb els seus col·legues de professió que la cinquena onada de contagis ha rebaixat les previsions, amb la qual cosa el flux escàs de turisme estranger ha repercutit negativament sobre el sector i en què no és possible allargar la temporada: "N'esperàvem més d'aquest estiu", ha dit.