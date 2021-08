A partir d'aquest dimecres, 1 de setembre, els establiments de Figueres poden adherir-se a la campanya Comprem a Figueres 2a edició, organitzada per l’Ajuntament per fomentar la compra al comerç local. La campanya consisteix en incentivar la compra al comerç i als establiments locals que han vist afectada la seva activitat durant la pandèmia. Es destinaran més de 150.000 euros per a vals de descompte de 10 euros. Les persones empadronades a Figueres de 26 a 64 anys, ambdós inclosos (condicions en data 31 de desembre de 2020), podran obtenir dos vals de 10 euros per a destinar al comerç i establiments locals participants.

Segons informa l'Ajuntament de Figueres, per tal d'utilitzar el val de 10 euros caldrà fer una compra de com a mínim 20 euros, i també es podran utilitzar els dos vals per una compra superior a 40 euros. Els vals de descompte es podran descarregar a partir de l’1 d’octubre, telemàticament, a través de la plataforma en línia compremafigueres.figueres.cat o físicament, a l'Oficina de Turisme.

Els establiments es podran adherir a la campanya a través d'un formulari a la pàgina web compremafigueres.figueres.cat de l’1 de setembre al 31 d’octubre. Els adherits a la campanya disposaran d'un cartell identificatiu. No poden tenir més de 49 treballadors, han d'estar donats d’alta en algun dels epígrafs admesos i han d’estar ubicats a Figueres.

La campanya s'emmarca dins del Pla de Reactivació Econòmica de la ciutat de Figueres elaborat per l'Ajuntament de Figueres i que s'està implementant per pal·liar els efectes de la pandèmia. Compta amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Girona.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha exposat: "Cal continuar estimulant la reactivació econòmica després de l'impacte de la covid-19 i especialment, a la tardor. La primera edició va tenir molt d'èxit entre els establiments i els compradors i enguany, creiem que creixeren en botigues i compradors".