Correus ha publicat la relació final de persones admeses i excloses, així com els llocs on es duran a terme les proves d’examen el proper 12 de setembre, per a la cobertura de 3.381 llocs de personal laboral indefinit. Prop de 150.000 persones es van inscriure per participar en aquest procés selectiu i els admesos ja poden consultar de manera individual el seu estat, les proves a realitzar, la localitat d’examen, l’aula, l’espai i el centre assignat, així com informació rellevant per al dia de l’examen. Les proves es faran el dia 12 de setembre a 32 localitats de tot l’Estat. En el cas de Catalunya hi haurà una única seu a Barcelona.

És una convocatòria conjunta que inclou els llocs corresponents a les taxes de reposició aprovades per a l’any 2019 (1.381 llocs), així com 2.000 llocs dels previstos en el pla d’estabilització d’ocupació temporal 2018-2020 signat amb les organitzacions sindicals CCOO, UGT, CSIF i Sindicat Lliure.