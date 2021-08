Des del seu origen l'any 1875, quan es va inaugurar la primera central elèctrica a Barcelona, la xarxa elèctrica de Catalunya ha evolucionat i crescut de manera imparable. L'electricitat és ja avui un element indispensable a les nostres vides i, en les pròximes dècades, juntament amb el desenvolupament de les energies renovables, jugarà un paper clau en la descarbonització del planeta i en el desenvolupament de l'economia. En el cas de Catalunya i Barcelona, els Jocs Olímpics de 1992 van marcar un abans i un després per la xarxa elèctrica.

L'esdeveniment, un gegant a la seva època, va requerir d'una planificació exigent. Barcelona va passar de 29 subestacions a 33, es van soterrar les línies d'alta i mitjana tensió amb la construcció de les galeries subterrànies de servei de la Ronda Litoral que contenen més de 550 km de línies elèctriques, per primera vegada es va assessorar els promotors en la construcció dels emplaçaments per a trobar els millors sistemes elèctrics, mesures de seguretat i sistemes d'emergència. Amb tot això, sumat als plans de contingència que es van elaborar i al treball que van fer les subministradores del moment – FECSA, ENHER i HECSA –, es va aconseguir un correcte funcionament de la xarxa elèctrica durant els Jocs Olímpics i van fer que Barcelona esdevingués una ciutat referent en infraestructures elèctriques.

“Els JJOO van ser un moment clau. Aquelles subestacions es van convertir en el puntal del subministrament de Barcelona i moltes de les millores continuen presents avui dia, com per exemple el soterrament de les línies de mitjana i alta tensió”, explica Jordi Casas, responsable del Centre de Control d'Endesa a Barcelona.

En 1992 FECSA, ENHER i HECSA tenien 2,4 milions de clients amb una potència mitjana contractada de 3,5 kw i produïen 17,08 GWh a Catalunya. Avui dia són 4,2 milions de clients amb una potència mitjana contractada de 4,5 kw i Endesa produeix 31,6 GWh. Com fa tres dècades, la xarxa elèctrica viu avui una nova era marcada per la digitalització i l'electrificació de l'economia, que en durant els pròxims anys canviarà la xarxa i la forma en què consumim l'energia.

Xarxa elèctrica autònoma

Endesa està immersa un procés de digitalització i automatització de les seves infraestructures, mitjançant la instal·lació de telecomandaments que permeten controlar a distància i de forma més eficient l'estat de la xarxa elèctrica. Actualment, a Catalunya ja hi ha més de 12.000 instal·lacions automatitzades i la xarxa de mitjana tensió compta ja amb prop de 10.000 telecomandaments.

Amb ells es pot monitorar la xarxa i saber on s'ha produït una avaria de forma més eficient i ràpida, a més de solucionar la major part dels problemes sense necessitat de desplaçar a un equip sobre el terreny. Això ha millorat l'eficiència i la capacitat de resolució d'una incidència amb una inversió de temps un 20% menor que fa uns anys. “Abans havíem de seccionar la línia i manar a un equip sobre el terreny per a conèixer el punt en el qual s'havia produït l'avaria. Ara podem detectar-ho i moltes vegades solucionar-ho des del centre de control”, explica Casas.

L'altra cara de la moneda és el sistema LARS (Localització d'Avaries i Reposició del subministrament). Aquest programa automàtic que s'instal·la en el Centre de Control, actua de la mateixa forma que el faria un humà. Realitza maniobres en la xarxa per a aïllar l'avaria i reposar el subministrament elèctric en tres minuts. El sistema també gestiona els telecomandaments i en un futur s'espera que pugui realitzar moltes més funcions. L'any passat es van dur a terme 461.300 operacions a distància, a través dels telecomandaments.

“Tot això ha estat un gran avanç. Per exemple, quan hi ha fenòmens meteorològics crítics com a grans tempestes podem detectar de forma molt més ràpida les incidències en la xarxa elèctrica i solucionar-les de forma més eficient. A diferència d'un humà, el sistema pot treballar resolent diverses de manera paral·lela”, assegura Casas.

Flexibilitat de la xarxa elèctrica i economia electrificada

L'electricitat ha anat guanyant espai a altres fonts d'energia en les últimes dècades, sobretot, com la millor alternativa per a descarbonitzar l'economia abans de 2050 i així aconseguir pal·liar els efectes del canvi climàtic. La mobilitat elèctrica o la producció d'energies renovables a escala local, entre altres, són el gran repte al qual s'enfronta la xarxa elèctrica en les pròximes dècades.

Una part essencial de tota aquesta transformació serà la flexibilitat de la xarxa elèctrica. El model està evolucionant d'una generació unidireccional del productor al consumidor, convertint a aquest últim en actor actiu amb un model de generació distribuïda en la qual els petits productors creixen i els consumidors poden abocar electricitat a la xarxa. Tot això comporta una millora en l'eficiència dels recursos elèctrics i a una millor distribució i aprofitament de l'energia. Per exemple, en un barri amb concentració de plaus fotovoltaiques, en un moment d'alta producció en hores solars, però baix consum perquè no hi ha ningú a casa, es podria redirigir l'excedent a la xarxa. Això no sols permet una millor utilització dels recursos, sinó que a la mateixa vegada pot evitar problemes de sobrecàrrega de la xarxa.

“El principal repte és adaptar la xarxa a les necessitats de generació d'energia i consum. En uns anys passarem de tenir centrals d'alta tensió a una microgeneració local en la qual les renovables seran les protagonistes. Tot això serà molt més eficient, però hem d'aconseguir compatibilitzar-ho amb la demanda”, apunta Casas.

Com treballa el Centre de Control d'Endesa?

Els Centres de Control d'Endesa són el cervell que millora, manté i assegura el correcte funcionament de la xarxa elèctrica. El seu equip treballa les 24 hores durant els 365 dies de l'any per millorar la xarxa, fer manteniment i també resoldre avaries. Les dues primeres funcions ocupen el 80% del seu temps i la tercera un 20%.

Les pantalles són les protagonistes de la sala. Darrere d'elles, els enginyers comproven que tot estigui bé i passen el temps realitzant les operacions de millora i manteniment. El mapa de Catalunya allí és completament diferent. La xarxa elèctrica es representa com una malla en un mapa ortogonal.

“El nostre treball és que el consumidor tingui operatiu el servei i, en cas d'incidència, que com més aviat millor el restablim, millor”, defineix el responsable del Centre de Control. Cada enginyer controla una porció de la xarxa de Catalunya des de la seva taula, executa els treballs programats amb les persones que es troben sobre el terreny, i està pendent que tot funcioni correctament.

El paper del Centre de Control també és essencial per a la seguretat dels equips que treballen sobre el terreny. Els protocols són fonamentals i des d'allí es guia als operaris per treballar de forma segura. “L'electricitat és invisible i no es veu. Des del Centre de Control posem unes regles per a treballar de manera segura i només s'inicien els treballs quan ens assegurem que ja no hi ha electricitat en aquest tram de xarxa”, explica Casas.

La xarxa elèctrica jugarà un paper essencial en els pròxims anys. La transformació digital de la xarxa serà essencial en el procés d'electrificació de l'economia. En els pròxims anys Endesa aprofundirà en aquest procés i per a 2023 s'espera arribar a les 16.000 instal·lacions automatitzades. La distribuïdora, a més, està immersa en un programa global de digitalització de tots els seus processos mitjançant tecnologies com el Big data, el machine learning, la realitat augmentada, la intel·ligència artificial, la robòtica o el desplegament de sensors IOT amb l'objectiu de millorar l'eficiència de la xarxa elèctrica.