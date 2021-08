Poques cues en la darrera operació tornada de vacances amb peatge de pagament a la Jonquera. Els conductors, majoritàriament turistes que travessen la frontera, abonen l'import per haver circulat per l'AP-7, a tres dies que s'aixequin les barreres i passi a ser gratuït fins al Pertús, ja en territori francès, on sí que es continuarà pagant. Entre els vehicles que passaven el peatge destaquen la gran quantitat d'autocaravanes amb matrícules estrangeres que tornaven cap els seus països des de Catalunya. Tanmateix, també se n'han vist moltes agafant el tiquet a la Jonquera per circular per l'AP-7 fins al seu lloc de destí. El de l'alt Empordà ha estat històricament un dels peatges amb més cues, pel fet de ser transfronterer.

A partir d'aquest dimecres, però, s'hi podrà circular lliurement sense haver de pagar després de dècades on sí s'ha hagut d'abonar l'import corresponent i de repetides accions contràries per part de diferents col·lectius per acabar amb el pagament dels peatges. Les quatre vies que encara mantindran un peatge explícit a Catalunya després de l'1 de setembre són el túnel del Cadí (la concessió venç el 2037), els túnels de Vallvidrera (2037), la C-16 entre Sant Cugat i Manresa (2039), la C-32 entre Castelldefels i El Vendrell (2039).