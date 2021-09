Els cellers de la DO Empordà tenen més raïms però més petits aquesta verema a causa de la sequera dels últims anys. Això fa que el volum total de raïms que preveuen collir serà aproximadament el mateix que l'any passat. Aquesta setmana molts viticultors han començat la verema i esperen que s'allargui fins a l'octubre. Des de la DO Empordà afirmen que la temperatura dels últims dies en què les nits són més fresques van més bé per la maduració del fruit i creuen que si els propers dies plou, encara anirà millor. De tota manera, alguns dels productors han avançat la verema perquè els porcs senglars se'ls menjaven els raïms. Des de la DO apunten que aquest és un problema que cada any es fa més gran i demanen posar-hi solució.

El gruix de la producció -garnatxes i carinyenes- es collirà durant l’agost i el setembre

Els cellers de la DO Empordà han iniciat aquests darrers dies la verema 2021, començant a collir les varietats primerenques, com el moscat de gra petit i alguna varietat blanca i negra per a l’elaboració de vins escumosos. El gruix de la producció -garnatxes i carinyenes- es collirà durant l’agost i el setembre. Es preveu que la campanya s’acabi a principis d’octubre.

La verema d’enguany ve marcada per la sequera. Després d’una tardor plujosa, la manca de precipitacions ha estat una constant tant a l’hivern com a la primavera. Aquesta situació s’ha agreujat encara més durant l’estiu amb un dels nivells de precipitacions més baixos de la darrera dècada. L’afectació ha estat desigual en funció de les zones. De fet, les pluges registrades a principis d’agost al Baix Empordà van ajudar a minimitzar l’estrès hídric que han patit les vinyes al llarg de l’estiu i han contribuït a millorar el creixement dels raïms en aquesta zona. Les vinyes que disposen de reg, que són mínimes, també han pogut minimitzar els efectes de la sequera.

Tot i que els ceps venen carregats d’un gran nombre de raïms, les poques pluges registrades han minvat el seu creixement i el gra és més petit de l’habitual. Malgrat aquesta circumstància, la producció de la campanya d’enguany serà igual o una mica inferior a la mitjana habitual que és de 8,6 milions de quilos. El resultat final, però, dependrà de les condicions meteorològiques de les properes setmanes que marcaran l'evolució de la maduració del raïm i determinaran el volum final de la verema 2021.

Avui dia, l’estat de les vinyes és excel·lent i el fruit està molt sa. A diferència de l’any passat, la campanya s’ha caracteritzat per la manca de problemes sanitaris a les vinyes. Les temperatures moderades durant el dia i les baixes temperatures a les nits de les últimes setmanes són ideals per a la bona maduresa del fruit, amb òptims nivells de graduació i acidesa. Aquest fet permet ser molt optimista respecte a les bones aptituds enològiques del raïm i s’espera una collita de gran qualitat.

Adaptació al canvi climàtic

La DO Empordà participa en el projecte Climavit 21 que pretén proporcionar dades objectives de clima i necessitats hídriques per l'adaptació de la viticultura al canvi climàtic al llarg del segle XXI. La iniciativa té com a objectius específics el monitoratge del canvi climàtic des de 1950 fins als nostres dies, mitjançant l'anàlisi de les tendències mitjanes de temperatura i precipitació, i del comportament dels extrems; les projeccions climàtiques, índexs agrometeorològics i necessitats hídriques fins a final de segle XXI per les zones de producció vitivinícola de les DO Empordà i DO Pla de Bages, així com els plantejaments on es combinin la producció agrícola amb l'evitació i/o control dels incendis forestals. Aquest projecte està coordinat per l’IRTA conjuntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Bombers de la Generalitat (GRAF), la DO Empordà i la DO Pla de Bages.

Els efectes de l’acció dels senglars

Un any més, l’acció dels senglars és un dels principals maldecaps dels productors empordanesos. Alguns viticultors s’han vist obligats a avançar la verema per evitar quedar-se sense collita a causa de les destrosses que provoquen aquests animals a les vinyes. Cada any, hi ha més productors que instal·len sistemes per evitar l’entrada del senglar a les seves terres, però lamentablement és una inversió quantiosa que molts viticultors no poden afrontar. En aquest sentit, el Consell Regulador de la DO Empordà reclama a les administracions mesures per evitar aquesta situació.