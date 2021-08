La xarxa de suport mutu de l’Alt Empordà recull cada setmana aliments per a gairebé 700 famílies que en formen part. Fa un mes la xarxa celebrava el seu primer any d’activitat i «cada dia que passa es necessiten més mans: per anar al camp a recollir els productes de la pagesia local de l’Alt Empordà, per participar en la preparació i recollida de les cistelles a Figueres», expliquen des de l’organisme.

L’entitat ha fet una crida al voluntariat a través de les seves xarxes socials per poder seguir amb les tasques d’ajuda: poden sumar-se a la Xarxa persones de totes les edats, només cal que «participin en accions amb compromís, compartint moments, cuidant els uns dels altres, alhora que de nosaltres mateixos i compartint els nostres principis».

Des de la Xarxa es defensa la necessitat d’una vida digna comuna, però no tothom hi té accés. «Volem visibilitzar les situacions de vulnerabilitat que viuen els nostres veïns i veïnes, per ser col·lectivament més conscients. Treballem amb transparència i els nostres comptes es faran públics setmanalment».

Des del 5 de juliol passat i fins a l’1 d’agost ha estat fet possible l’abastament d’aliments i productes bàsics a 685 persones, 402 adults i 283 infants. Són famílies de Figueres i de diferents pobles de la comarca, com ara Llançà, Portbou, el Port de la Selva, la Jonquera, Vilajuïga, Roses, Espolla, Empuriabrava, Sant Climent, Terrades, Pont de Molins i l’Escala.

Des de la Xarxa de suport mutu de l’Alt Empordà es demana suport també a través d’aportacions econòmiques. Les persones que vulguin col·laborar, també poden fer aportació d’aliments frescos –com verdures, fruites, carn, peix, ous o iogurts–, material escolar –com ara llapis, bolígrafs, colors i llibretes–, bolquers, mantes, edredons, llençols i coixineres.