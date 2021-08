Catalunya ha rebut el 16,1% dels visitants internacionals a l'Estat el juliol. Balears ha estat la comunitat autònoma amb més arribades, amb una quota del 30,4% i 1.332.029 passatgers, degut fonamentalment a l'augment de turistes procedents d'Alemanya i del Regne Unit. A aquesta li segueix Madrid, amb una quota del 17,8% i 782.044 passatgers. Catalunya ha rebut 704.530 visitants internacionals dels gairebé 4,4 milions registrats a tot l'Estat. La xifra assolida a escala estatal representa més del doble de persones respecte a l'any anterior i suposa el 41,8% de les arribades registrades en el mateix mes de 2019, segons les dades publicades aquest dimarts per Turespaña.

Per aeroports, el de Palma de Mallorca ha rebut el nombre més gran de passatgers internacionals, un 21,8% del total. A aquest li segueix el d'Adolfo Suárez Madrid – Barajas (17,8%), Barcelona – El Prat (15,1%) i Màlaga (10,5%).En total, els 4.387.871 passatgers que han arribat a Espanya el juliol des d'aeroports internacionals representen la millor xifra des de febrer de 2020, quan van arribar 5,5 milions de persones. "En només un mes, les arribades des d'aeroports internacionals han crescut un 87,8% gràcies, entre altres factors, a la plena efectivitat del certificat COVID UE.

Les dades de juliol demostren que la recuperació de la mobilitat internacional continua consolidant-se, situant-nos en un escenari millor que el de l'any passat, tot i les restriccions derivades de la cinquena onada", ha assegurat el secretari d'Estat de Turisme, Fernando Valdés.

Per primer cop en aquest any, el Regne Unit s'ha col·locat com segon mercat d'origen, amb un creixement en el nombre d'arribades del 287% respecte al juny. Alemanya ha estat el principal país d'origen, representant el 19,6% dels passatgers aeris. França, Itàlia, Països Baixos, Suïssa i Bèlgica completen la llista dels països amb més de 200.000 sortides de passatgers cap a Espanya.