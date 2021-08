L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha obert el termini per a la presentació de la sol·licitud per al procés selectiu de la borsa de treball d’educadors i educadores a l’Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques. Les bases es poden consultar al web municipal, en l'apartat Oferta Pública de Treball. Segons ha informat l'Ajuntament, a les mateixes bases s’hi poden consultar les funcions a desenvolupar així com les característiques del lloc de treball com l’horari i la jornada laboral. Per últim, s'hi inclou la documentació necessària per fer la sol·licitud. El termini acaba el dia 7 de setembre.