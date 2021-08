Departament d'Empresa i Treball, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), ha posat en marxa el Programa d'Acceleració Tecnològica per impulsar la transformació digital de les empreses comercials de Catalunya. El programa preveu la participació de setze companyies i se centrarà en la transferència de coneixement i l'acompanyament per a la implementació de recursos tecnològics en tots els processos de les empreses. El programa està adreçat a les companyies o persones físiques del sector de comerç al detall que tinguin un model de negoci testat i capacitat per aportar innovació al sector. Les empreses han de trobar-se en fase de creixement i amb potencial per continuar augmentant el seu volum de negoci.

El programa consta de dues fases, una de transferència de coneixement i una altra d'acompanyament personalitzat. La primera inclou cinc 'workshops' a càrrec de diferents experts al voltant de temàtiques com el desenvolupament d'una estratègia digital pròpia, eines de gestió per al negoci digital, comerç electrònic, màrqueting digital i digitalització de punt de venda. En finalitzar aquesta primera fase, les empreses disposaran d'un mentor per posar en marxa un pla d'acció individualitzat per al seu creixement basat en la digitalització. La segona fase tindrà una durada de sis setmanes i consistirà a implementar un pla d'acció d'estratègia digital per a cadascuna de les empreses participants en el programa. Com a requisits per a participar en aquesta iniciativa, les companyies han de tenir domicili fiscal a Catalunya; estructura empresarial pròpia; comptar amb almenys un punt de venda físic a Catalunya, i disposar d'un canal de venda en línia a través d'una pàgina web pròpia. Les empreses interessades han de presentar les sol·licituds abans del 30 de setembre a través del Canal Empresa, a la pàgina web del CCAM o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Treball.