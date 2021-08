El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) destinarà 70 milions d'euros en més de 2.000 cursos de formació professional durant els pròxims dotze mesos per impulsar la reinserció laboral de treballadors aturats. La inversió, un 82% superior a l'exercici anterior, beneficiarà prop de 30.000 persones, de les quals un 25% seran menors de 30 anys. Les subvencions aniran dirigides als sectors que millor han resistit l'impacte de la covid-19 i està previst que es publiquin "durant les pròximes setmanes", segons ha informat aquest dimecres el Departament d'Empresa i Treball en un comunicat. En paral·lel, el SOC treballa en una nova oferta de formació amb una dotació de 2,5 MEUR i que podria beneficiar a més de mil alumnes fins al 2023.

Amb aquestes ajudes, el SOC també vol oferir certificats de professionalitat de nivell 2, equivalents a continguts que s'inclouen en els cicles formatius de grau mitjà. De la mateixa manera, els certificats de professionalitat de nivell 3 seran equivalents a continguts de cicles formatius de grau superior. Així, les persones que obtinguin els certificats també obtindrà la qualificació per a l'exercici professional.Almenys un 70% de les persones beneficiàries dels cursos han de ser aturades o afectades per un ERTO. El SOC també considera prioritàries aquelles persones amb especials dificultats d'inserció al mercat de treball, persones més grans de 45 anys o aturats de llarga durada. També tindran preferència les persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tenen dret, persones amb baixa qualificació professional, menors de 30 anys i sol·licitants de protecció internacional i d'altres col·lectius vulnerables.

Alhora, poden presentar-se a la convocatòria les entitats acreditades en el Registre de centres i entitats de formació del SOC i que tinguin establiment operatiu a Catalunya. En aquest cas, el termini de presentació de sol·licituds està previst que s'obri l'1 de setembre i es tanqui el 14 de setembre.