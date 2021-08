El Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris (SEMAF), que representa el 85% dels maquinistes a l'Estat, ha iniciat els tràmits previs per convocar una possible vaga contra Renfe. En un comunicat publicat aquest dimecres, el sindicat assegura que la gestió del grup és "un caos" i que "impedeix prestar el servei amb normalitat", afegint que "no hi ha una sola línia en tot l'Estat que funcioni correctament". En aquest sentit, reclama que es recuperin les freqüències horàries que es van suprimir durant la pandèmia i es compleixin els acords laborals assolits l'any 2007, coincidint amb la transferència de la gestió de Rodalies. "Falten maquinistes, el que impedeix que puguin sortir molts els trens programats", lamenta.

Segons SEMAF, els problemes que acumula Renfe deixa als usuaris "literalment tirats" i fan que el sistema "s'acosti al col·lapse". Des del sindicat critiquen que hi ha una "clara" falta de personal, sobretot als mesos d'estiu, i que el nombre de viatges que es programen cada any és insuficient. "Des de l'1 de gener sabem quins trens no sortiran, i sembla que els és igual", insisteix el sindicat.També adverteix que la situació es pot agreujar encara més de cara al desembre, quan està previst que es produeixin centenars de sortides dins l'empresa. "Malgrat tot, Renfe està allargant la incorporació dels candidats que van aprovar les oposicions; tots aquests professionals s'haurien d'estar preparant per poder incorporar-se el gener", remarca.