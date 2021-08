L'antiguitat mitjana dels vehicles a l'Estat durant l'any 2020 es va situar en els 13,1 anys, convertint-se en una de les més altes de tot Europa, que va presentar una mitjana de 10,8 anys. Respecte a l'exercici anterior, l'antiguitat mitjana dels vehicles espanyols es va incrementar en sis mesos, superant els 12,6 anys registrats el 2019, segons l'informe publicat aquest dimecres per l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac). La patronal també destaca que el 64% dels turismes que circulen per Espanya tenen més de deu anys, mentre que el parc de vehicles ECO representa el 2,2% del total. Anfac atribueix l'envelliment a la crisi econòmica i demana que s'incentivi la renovació del parc per reduir les emissions.

A hores d'ara, les vendes de vehicles d'alta antiguitat superen les vendes de turismes nous. Segons l'informe, l'any 2020 es van comercialitzar més d'1,1 milions de cotxes de més de deu anys, superant les 851.210 matriculacions de vehicles nous. "Això vol dir que, per cada turisme nou, es van vendre 1,3 turismes de més de deu anys", assenyala la patronal.Tot i que la quota de vehicles electrificats –elèctrics i híbrids endollables- és baixa, les vendes d'aquest tipus d'automòbils el 2020 van incrementar-se un 78,6% en termes interanuals. Pel que fa als cotxes de zero o baixes emissions, les vendes es van incrementar un 81% i un 36%, respectivament.