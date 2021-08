Una seixantena de treballadors dels diferents sectors de manteniment públic de Figueres s'han concentrat de nou davant l'Ajuntament, la tarda d'aquest dimarts 17 d'agost. La concentració ve motivada pel reclam d'un conveni unitari pels sectors de sanejament urbà, enllumenat i jardineria.

El passat 9 d'agost, el dia abans de les negociacions, ja s'havien concentrat davant del consistori figuerenc com a mesura de pressió en la qual havia de ser l'última oportunitat per arribar a un acord abans de l'inici de la vaga, que havia de començar aquella mateixa nit. Finalment la vaga es va ajornar fins al dia 24 d'agost. En la concentració s'han pogut sentir crits de «Casellas dimissió» i «Si esto no se arregla... huelga, huelga, huelga».

Aquesta reivindicació no és nova, i durant les passades festes de Nadal ja van convocar una vaga que no es va acabar duent a terme per les condicions sanitàries del moment, i es tornen a mobilitzar aquest estiu pel qual consideren la «immobilitat» que s'està produint. La vaga indefinida està convocada per la setmana vinent, mentre es mantenen les negociacions amb les parts.